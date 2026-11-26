

Avec Taravana Soup le cinéma plonge dans les addictions

Tahiti, le 26 novembre 2026 – Un court-métrage pour parler des addictions, mais aussi un véritable plateau de cinéma pour former les talents du Fenua. C'est le double pari de Taravana Soup, un projet porté par la Fédération polynésienne de l'audiovisuel et du cinéma (FPAC), dont le tournage est prévu du 23 janvier au 5 février 2027. Derrière la caméra, l'acteur et réalisateur américain Branscombe Richmond, notamment connu pour son rôle de Bobby Sixkiller dans la série Le Rebelle.





Taravana, l'ivresse des profondeurs qui fait perdre leurs repères aux plongeurs. C'est cette image qu'a choisie la FPAC pour raconter une autre forme de vertige : celui des addictions, quelles qu'elles soient. En 10 à 15 minutes, cette fiction sociale entend explorer la perte de repères, mais aussi les moyens de refaire surface, entre entraide et transmission culturelle. Avec l'ambition de faire parler les jeunes et les familles d'un sujet qui ne se règle pas à coups de slogans.



Pour passer de l'idée à l'écran, la FPAC s'offre un réalisateur qui a quelques heures de tournage au compteur. Branscombe Richmond, plus de cinquante ans de carrière et quelque 235 crédits à son actif, a notamment joué dans Le Rebelle, The Scorpion King ou, plus récemment, Chief of War. Mais cette fois, il ne sera pas seulement question de diriger des comédiens.



Du plateau de tournage au chantier-école



Car Taravana Soup entend aussi servir de tremplin aux talents locaux. Avec le soutien du Pays, 10 à 15 jeunes techniciens et professionnels en devenir seront plongés dans les coulisses d'un véritable tournage. Caméra, son, lumière, costumes, maquillage… Pas question de regarder les autres travailler : chacun occupera un poste au sein de l'équipe, encadré par des professionnels expérimentés. Une formation grandeur nature, avec à la clé une attestation signée de Branscombe Richmond.



L'acteur américain n'en est d'ailleurs pas à sa première rencontre avec les talents du Fenua. En août dernier, il avait déjà participé à Tahiti, aux côtés de Cliff Curtis, à un atelier de jeu d'acteur réunissant 25 Polynésiens. Une première expérience que ce nouveau projet entend prolonger, cette fois derrière la caméra.



Avec un budget de 5,5 millions de francs, Taravana Soup ne compte pas s'arrêter au clap de fin. Une fois le montage achevé, le court-métrage doit partir à la rencontre des jeunes, dans les établissements scolaires et les structures jeunesse, avec également des projections envisagées dans les festivals. L'idée est de susciter la discussion autour des addictions, loin des discours moralisateurs.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 26 Novembre 2026 à 11:15 | Lu 219 fois



