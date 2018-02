Aux frontières du sauvage, un documentaire sur les dauphins de Rangiroa

Étant réalisateur et producteur du projet, il a lancé une cagnotte Ulule afin de l'aider à produire le documentaire. "L'idée est que le documentaire ne me coûte pas un bras. Pour mener à bien ce film, j'ai besoin de renouveller mon matériel. Comme Alain et Pamela vivent à Rangiroa, je devrais faire plusieurs allers- retours pour le besoin du film. Comme je dois aussi filmer Pamela sous l’eau, je devrais payer des plongées avec un club. J'aimerai aussi interviewer d'autres figures et acteurs du monde marin. C'est pour toute ces raisons que j'ai lancé le financement participatif du documentaire avec une cagnotte ulule", explique le producteur en herbe.



Son rêve serait de pouvoir présenter le produit final au Fifo, "ce serait vraiment top. Le but de ce documentaire n'est pas de faire des sous. […] Avoir une vitrine comme le FIFO pour montrer notre travail serait vraiment génial. Nous espèrons juste le diffuser au maximum pour partager un point de vue original sur le monde sauvage."



Le tournage du documentaire devrait s'étaler sur plusieurs mois. La petite équipe devrait commencer à tourner en mai, juin et cela devrait prendre un mois ou deux. "Le plus long sera le montage, la musique, toute la partie technique"



Toujours est-il que cette bande de passionnés veut partager leur vision du monde marin et "par le financement participatif vous contribuez, comme nous essayons de le faire, à l'évolution de notre regard sur le monde sauvage", alors haere mai!