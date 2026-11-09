

Augmentation des cas de grippe en Polynésie française, trois décès en un mois

Tahiti le 9 novembre 2026. La Direction de la santé et l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) alertent sur l'augmentation des cas de grippe en Polynésie française. Déjà trois décès ont été causés par le virus en un mois.





Depuis le 5 octobre 2026, 155 cas de grippe ont été confirmés, dont 55 hospitalisations et trois décès. Cette hausse marque

le début de la saison épidémique 2026-2027. De ce fait, les deux institutions appellent chaque personne à appliquer les gestes barrières et rappellent que la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger, en particulier pour les personnes les plus fragiles.



L'ARASS, chargée de la surveillance épidémiologique, rappelle que la grippe n'est pas une maladie anodine. La tendance observée est nettement à l’augmentation, avec une circulation prédominante du virus grippal A(H1N1). Le virus circule d'autant plus vite que les rassemblements familiaux se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. L'épidémie de la saison dernière, qui a débuté fin novembre 2025, a fait état de 455 cas confirmés, 199 hospitalisations, 23 passages en réanimation et 13 décès en Polynésie.



La grippe saisonnière est une infection respiratoire aiguë qui se caractérise, après une période d'incubation d'environ deux jours, par l'apparition brutale d'une fièvre supérieure à 38°C, de malaise général, de maux de tête, de maux de gorge, d'écoulement nasal, de toux (généralement sèche), de douleurs musculaires et articulaires. Ces symptômes peuvent parfois évoluer vers des complications graves, notamment des pneumonies sévères, susceptibles d'entraîner des hospitalisations, des passages en réanimation et, dans les cas les plus critiques, des décès, en particulier chez les personnes vulnérables.



Face à la circulation du virus, la Direction de la santé rappelle que l’importance des gestes barrières, simples et efficaces, pour se protéger et protéger son entourage : se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique

pendant 30 secondes ;

tousser et éternuer dans son coude ;

utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter aussitôt dans une poubelle fermée ;

porter un masque en cas de symptômes, et auprès des personnes fragiles ;

aérer les pièces au moins 10 minutes, en particulier les espaces fermés ou climatisés ;

en cas de symptômes, rester à la maison, se reposer, bien s'hydrater et limiter les

contacts Depuis le 5 octobre 2026, 155 cas de grippe ont été confirmés, dont 55 hospitalisations et trois décès. Cette hausse marquele début de la saison épidémique 2026-2027. De ce fait, les deux institutions appellent chaque personne à appliquer les gestes barrières et rappellent que la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger, en particulier pour les personnes les plus fragiles.L'ARASS, chargée de la surveillance épidémiologique, rappelle que la grippe n'est pas une maladie anodine. La tendance observée est nettement à l’augmentation, avec une circulation prédominante du virus grippal A(H1N1). Le virus circule d'autant plus vite que les rassemblements familiaux se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. L'épidémie de la saison dernière, qui a débuté fin novembre 2025, a fait état de 455 cas confirmés, 199 hospitalisations, 23 passages en réanimation et 13 décès en Polynésie.La grippe saisonnière est une infection respiratoire aiguë qui se caractérise, après une période d'incubation d'environ deux jours, par l'apparition brutale d'une fièvre supérieure à 38°C, de malaise général, de maux de tête, de maux de gorge, d'écoulement nasal, de toux (généralement sèche), de douleurs musculaires et articulaires. Ces symptômes peuvent parfois évoluer vers des complications graves, notamment des pneumonies sévères, susceptibles d'entraîner des hospitalisations, des passages en réanimation et, dans les cas les plus critiques, des décès, en particulier chez les personnes vulnérables.Face à la circulation du virus, la Direction de la santé rappelle que l’importance des gestes barrières, simples et efficaces, pour se protéger et protéger son entourage :

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 9 Novembre 2026 à 07:32 | Lu 817 fois



