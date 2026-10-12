Aubagne : un principal de collège et une enseignante blessés au fusil par un élève de 14 ans

Aubagne, France, le 12 octobre 2026. Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu au fusil de chasse lundi dans son collège d'Aubagne, blessant le principal de l'établissement et une enseignante avant d'être désarmé, une fusillade qui ne semble pas liée au mouvement qui secoue les lycées français.





Neutralisé par le conseiller principal d'éducation (CPE) de l'établissement, le collégien a été interpellé. Quelques heures plus tard, son père et sa mère ont été placés en garde à vue "pour essayer de comprendre comment ce jeune s'est retrouvé en possession de cette arme", a indiqué le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez venu sur les lieux. Le collège ne rouvrira pas ses portes mardi pour les élèves.



L'attaque s'est produite aux alentours de 09H25 dans l'enceinte du collège Lakanal de la commune située à proximité de Marseille. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé.



"Le collège n'était pas touché par le mouvement lycéen", a précisé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.



Selon le préfet du département Jacques Witkowski, "le suspect, pour une raison qu'on ne connaît pas, a tiré sur le proviseur qui a pris une gerbe de plombs de chasse dans les cuisses, le bas du dos".



"Il a tiré une deuxième fois sur une professeure qui prend un plomb dans la cuisse (...)", a-t-il dit à l'AFP.



Le tireur avait dissimulé son fusil dans un étui de guitare. Cet élève en classe de troisième "n'est pas connu pour des faits de délinquance, de radicalisation", assure le préfet.



Le bilan aurait pu être plus lourd : l'adolescent a tiré au moins à quatre reprises, d'abord au premier étage sur les victimes puis "il a continué sa progression en montant au deuxième étage", a déclaré sur place Audrey Jouaneton, procureure adjointe de Marseille.



Là, il a tiré "en direction, en tout cas à côté d'un professeur et en direction du sol", puis dans une salle de classe où se trouvaient des élèves et un professeur.



Le président Emmanuel Macron a salué le "sang-froid et la réaction exemplaire de l'équipe éducative" du collège "qui a permis d'éviter le pire".



Un comportement également loué par le ministre de l'Education Edouard Geffray venu rencontrer le personnel de l'établissement.



"Tout ça s'inscrit dans un phénomène sociétal global où nous avons une violence débridée de la part de certains jeunes, singulièrement à l'encontre de l'institution scolaire", a-t-il déploré, rappelant que "des dizaines de personnels avaient été attaqués" ces derniers jours en marge des mobilisations lycéennes.