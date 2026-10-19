

Au bout du suspense, Tahiti arrache sa qualification au Mondial !

Tahiti, le 31 octobre 2026 - La sélection tahitienne de beach soccer a remporté devant son public la finale de l’OFC Nations Cup, ce samedi au parc Aorai, face à de coriaces joueurs des Îles Salomon (4-3). Ce succès permet aux Tiki Toa de participer à une neuvième Coupe du monde consécutive.



Les Tiki Toa restent bien les maîtres du beach soccer sur la scène océanienne. Opposés à des Bilikiki Boys revanchards en finale de l’OFC beach soccer Nations Cup, les partenaires de Heimanu Taiarui et les nombreux supporters tahitiens présents dans les tribunes du parc Aorai Tini Hau, ce samedi, sont passés par toutes les émotions.



Car, en ce jour d’halloween, les Tiki Toa ne sont pas passés loin de subir le mauvais sort des Bilikiki Boys. Mais comme à l’accoutumée désormais, Tahiti a eu le dernier mot face aux Îles Salomon (4-3) pour ainsi décrocher sa place pour la neuvième fois d’affilée à la Coupe du monde de beach soccer !



“Le résultat prouve que j’avais raison de croire en ce groupe” Un succès salvateur pour le nouveau sélectionneur Raimana Li Fung Kuee : “C’est sûr qu’il y a beaucoup d’émotions. C’est dans les moments difficiles qu'ont voit un vrai groupe et on a vu une belle équipe des Tiki Toa. J’avais vraiment à cœur de gagner ce tournoi pour que l’équipe se qualifie à la Coupe du monde. Ça a été difficile, j’ai énormément été critiqué sur mes choix, mais voilà je pense que le résultat prouve que j’avais raison de croire en ce groupe dont je suis très fier”.



Les tauliers de l’équipe ont tous été globalement au rendez-vous. C’est d’ailleurs l’entraîneur en personne qui a montré l’exemple en signant une splendide reprise de volée après l’ouverture du score des Îles Salomon lors de l’entame de la partie. Les Tiki Toa ont également pu compter sur le retour dans les cages de Teave Taomotuaitau qui avait été suspendu en phase de groupe à la suite d’un carton rouge lors du précédent match face aux Bilikiki Boys.



Le gardien s’est illustré des deux côtés du terrain avec quelques parades décisives et surtout un but depuis sa propre surface afin de permettre aux joueurs du fenua de prendre l’avantage dans cette finale (2-1). Quelques minutes plus tard, Roonui Tinirauarii a même signé le but du break à la suite d’une tête sur corner (3-1).





Rainui Tze-Yu libère le parc Aorai Tahiti semblait filer tout droit vers le sacre, cependant, les Salomonais, qui avaient toujours en tête leur revers lors de la précédente finale à Honiara en 2024, n’ont rien lâché. Les Bilikiki sont parvenus à mettre les compteurs à zéro en profitant d’une mauvaise relance des locaux et d’un coup de pied arrêté avant la fin du deuxième tiers-temps (3-3).



Tout restait donc à faire lors de cette dernière période. Au fur et à mesure des minutes, les Rouge et Blanc ont multiplié les offensives sur les cages d’un impérial James Do’oroa qui été élu homme du match. Tandis que la tension était à son comble, Tahiti a réussi à briser le verrou adverse grâce à un beau mouvement collectif conclu par Rainui Tze-Yu et ainsi remporter la finale (4-3).



Un match qui s’est “joué sur détails” constate Raimana Li Fung Kuee qui peut maintenant “préparer sereinement la Coupe du monde” 2027 de beach soccer même s’il préfère encore pour l’instant savourer cette qualification. Le podium de la compétition est complété par la Nouvelle-Calédonie qui est venue à bout du Vanuatu (4-3).





Classement 1er Tahiti



2e Îles Salomon



3e Nouvelle-Calédonie



4e Vanuatu





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 31 Octobre 2026 à 19:21 | Lu 311 fois



