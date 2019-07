Attention à la forte houle

PAPEETE, le 3 juillet 2019. Un puissant anticyclone dans le Sud du Pays dirige un régime de Mara'amu assez fort à fort sur les Australes, les Gambier, les Tuamotu et la Société. Une houle énergétique de Sud-Ouest affecte le Pays à l'exception des Marquises. Les archipels de La Société, des Australes et des Tuamotu-Gambier affrontent une forte houle.



Iles du vent

Situation et évolutions prévues : La houle longue et énergétique de Sud-Ouest affecte les îles du vent ce mercredi. Le Mara'amu lève une mer du vent remarquable. A l'occasion, la mer du vent et la longue houle de Sud-Ouest confondues donnent des hauteurs approchant les 5 mètres. Jeudi, le Mara'amu persiste, la hauteur des vagues à 4 mètres 50.



Îles Sous-le-Vent

Situation et évolutions prévues : La houle longue et énergétique de Sud-Ouest affecte Mopelia et les îles Sous-le-vent ce mercredi. Le Mara'amu lève une mer du vent remarquable. A l'occasion, la mer du vent et la longue houle de Sud-Ouest confondues donnent des hauteurs approchant les 5 mètres. Jeudi, le Mara'amu persiste, la hauteur des vagues à 4 mètres 50.



Australes



Situation et évolutions prévues : La houle longue et énergétique de Sud-Ouest continue d'intéresser la région de Rapa ce mercredi matin. La mer du vent et la longue houle de Sud-Ouest confondues donnent des hauteurs de 4 à 5 mètres. Mercredi après-midi , le vent faiblit progressivement en s'orientant au Sud et la houle de Sud-Ouest s'amortit vers 3 mètres en soirée.



Tuamotu-Gambier

La houle longue et énergétique de Sud-Ouest s'amplifie jusqu'à 4 mètres ce mercredi. Le Mara'amu présent sur la zone lève une mer du vent remarquable. Ainsi, cette mer du vent et la houle longue de Sud-Ouest confondues, engendrent des hauteurs de 4 à 5 mètres. Jeudi, le Mara'amu faiblit légèrement et la houle de Sud-Ouest s'amortit vers 3 mètres.