

Appel à projets Pāruru Taure'a : des moyens pour mieux lutter contre l’ice

Tahiti, le 24 novembre 2026 - Face à la progression de la consommation de méthamphétamines, le service de prévention et d'accompagnement des jeunes (SPAJ, ex-DPDJ) change d'échelle. À l'occasion d'une conférence de presse, il a été présenté la deuxième édition de l'appel à projets Pāruru Taure'a, doté de 50 millions de francs pour soutenir les associations qui font de la prévention sur le terrain, avec une aide plafonnée à 4 millions par projet.



La première édition, lancée en mai, a déjà soutenu 15 projets sur dix îles, pour 25,2 millions de francs de subventions. Une dotation moitié moins importante que celle disponible cette année. Ateliers de sensibilisation, médiation socio-éducative, activités sportives et culturelles : c'est ce que le service veut multiplier.



Le SPAJ recentre aujourd’hui son action sur la sensibilisation des jeunes, pour leur donner les outils leur permettant d'éviter les conduites addictives. Avec l’objectif clair : faire baisser le nombre de consommateurs d'ice en Polynésie.



Il s'agit aussi de montrer concrètement les conséquences de la méthamphétamine, notamment sur les familles. C'est ce qu'avait mis en évidence en 2024 l'étude du cabinet Kairos Consulting sur la banalisation de cette drogue, et qui préconisait déjà d'intensifier la prévention auprès des jeunes.



La nature et la culture pour toucher autrement



Pour y arriver, le SPAJ s'appuie sur les associations, qui connaissent les réalités du terrain. Les moyens suivent : le fonds de prévention et de lutte contre les addictions augmente de 130 % et l'enveloppe de l'appel à projets passe de 30 à 50 millions de francs. Les dossiers de plus d'un million devront toutefois recevoir l'avis favorable du comité consultatif avant de passer en conseil des ministres.



L'accompagnement fait aussi partie du dispositif. “L'objectif, c'est d'outiller les bénévoles, de les aider à mieux monter des dossiers et d'ouvrir les possibilités ensemble”, expose Vinana Pommier, ministre des sports, de la jeunesse et de la Prévention contre la délinquance. C'est là que le SPAJ veut faire la différence, en aidant les petites structures à candidater, par téléphone comme en présentiel.



Les dossiers se déposent uniquement en ligne sur Mes-Démarches. Les demandes sont possibles depuis le 15 novembre et jusqu’au 15 janvier 2027. Les projets, menés en 2027, s'adressent aux 6-30 ans en situation de vulnérabilité, et chaque association peut en présenter jusqu'à quatre. Les décisions sont attendues en mars-avril. La subvention est versée en deux tranches : 50 % à l'octroi, le reste sur justificatifs.





Cécile Moreau, directrice de l’Apaj : “Pour développer des supports d'information et de réflexion” L'Association polyvalente d'actions judiciaires (Apaj) fait partie des structures qui ont bénéficié de la dotation. Sa directrice, Cécile Moreau, raconte :



“Nous sommes mandatés sur le volet judiciaire pour intervenir auprès des usagers de stupéfiants. En plus de cette réponse judiciaire, l'expérience acquise et le fait de côtoyer le public très régulièrement nous ont amenés à être sollicités par différents acteurs – communes, associations, ou même l'éducation – pour animer des modules de sensibilisation et expliquer le pourquoi de l'interdit. Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément conscients de ce qui est interdit ou pas. Beaucoup n'étaient pas conscients que porter une casquette avec une feuille de cannabis, c'est interdit. Expliquer la loi, le sens de la loi, le pourquoi de la loi, permet déjà de comprendre et éventuellement d'accepter, ou en tout cas de travailler un autre regard sur l'usage des produits stupéfiants. On nous demande de plus en plus d'intervenir auprès d'un public, par exemple les référents des quartiers, des adultes relais. Or nous sommes des professionnels du droit et de la justice, avec des psychologues et des travailleurs sociaux qui complètent l'équipe. Cette extension de nos missions ne nous préparait pas forcément à bien communiquer. On s'est rendu compte au fil des ans que quasiment tous les outils de sensibilisation sur les dangers liés à l'usage des produits stupéfiants avaient des références très occidentales et métropolitaines. Forcément, ça perdait en impact sur la population locale. L'idée, c'était de s'inspirer de ce qui a pu être fait ailleurs pour développer des supports d'information, de communication et de réflexion. Ce sont parfois des publics jeunes, plus souvent des encadrants de jeunes, et nous devons leur donner des outils qui parlent. La dotation nous a aidés à prendre un temps, à acheter du matériel pédagogique, à faire le travail de tropicalisation et à faire appel à des gens plus compétents dans la communication que nous, mais qui avaient besoin de notre technicité et de notre retour pour adapter des outils aux jeunes et aux publics vulnérables.”



Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 24 Novembre 2026 à 20:25 | Lu 225 fois



