Apnée – NAC 2018 : Belle 4e place pour Denis Grosmaire

L’apnéiste de Moorea Denis Grosmaire a finalement obtenu une belle 4e place lors de la compétition d’apnée « Nice Abyss Contest » qui s’est déroulée à Villefranche sur mer, dans le sud de la France. Un résultat encourageant pour sa deuxième expérience en compétition. Denis Grosmaire enchainera avec le célèbre « Vertical Blue », aux Bahamas, du 16 au 26 juillet.







Le Nice Abyss Contest 2018 est une compétition d'apnée en profondeur organisée par le centre international de plongée en apnée (CIPA), le principal club d’apnée en France. Elle se déroule sous l’égide de l’AIDA, l’association internationale pour le développement de l’apnée. Le NAC est la seule compétition en profondeur de France. Une cinquantaine d’apnéistes y ont participé.







Trois disciplines étaient au programme, la descente avec ou sans palmes et l’immersion libre, où l’on peut s’aider de la corde. C’est cette dernière que Denis Grosmaire a choisi. Il a pu réaliser - 68 mètres avec une belle quatrième place à la clé. C’est le champion d’Italie Antonio Mogavero qui s’est octroyé la première place en réalisant – 81 mètres.







A noter l’exploit de Guillaume Néry qui a pu descendre à -105 mètres avec ses palmes. Denis Grosmaire enchainera avec la célèbre compétition « Vertical Blue » au Dean Blue Hole des Bahamas, la compétition d’apnée la plus renommée au monde. A noter que Denis a suivi ces derniers mois une préparation de manière autodidacte, alliant natation avec apnée, surf et exercices d’assouplissement avec élastique. SB







Parole à Denis Gromaire :







Tes impressions après cette première compétition ?







« Ma préparation à Moorea a porté ses fruits, je me sentais bien. Mon problème a été le froid, car ici il y a la thermocline, une différence de température radicale de l’eau lors de la descente, qui passe à 14/15 degrés au-delà de 60m. Ma priorité était de m'habituer au froid et pas trop de travailler la profondeur. »







Satisfait ?







« Oui, je suis content de mon résultat pour ma deuxième participation à une compétition d'apnée en profondeur. J'ai bien géré le stress, j'ai fait attention à mon alimentation, j'ai fait des séances de stretching, de visualisation et de détente, lorsque je ne m'entrainais pas en profondeur.







« A Villefranche sur mer, je me suis entrainé avec Guillaume Nery qui est descendu à -105 m en slip de bain, dans le froid. Je me suis dit « Denis, arrête de faire ta chochotte ». Première journée j’ai fait – 65 m en immersion libre, je termine premier car certains ont tourné avant, et - 68 m la deuxième journée, je termine 4e. Pas de podium cette année, ça sera pour l'année prochaine. »







Comment envisages-tu la suite ?







« J’ai plongé avec les meilleurs français, c’est super d'avoir eu les meilleurs conseils pour la suite aux Bahamas où je logerai avec l'équipe de France avec Alice Modolo, Rémy Dubern, Stéphane Tourreau et Thibault Guignes. Je sais que je suis entouré des meilleurs donc, je reste confiant pour descendre encore plus profond là-bas. »







Un dernier mot, un remerciement ?







« Comme il y avait le live web au Nice Abyss Contest, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et d'encouragement de la famille et des amis. Cela m’a fait chaud au cœur et ça motive pour la suite, je suis fier de représenter mon île. »







« Bilan positif, je reste confiant pour la suite, et je vais continuer de rester dans cet état d'esprit pour les Bahamas, continuer dans mon alimentation riche et équilibrée grâce à mes compléments alimentaires : magnésium, spiruline et protéines végétales, c'est mon cocktail magique de tous les jours et ça marche ! »







« Je remercie ma mère et mes frères, qui me donnent la force de plonger profond, et mes sponsors sans qui je ne participerais pas à ces compétitions, ainsi que tous ceux qui me soutiennent et m'encouragent. » Propos recueillis par SB