Alerte au tsunami: la Nouvelle-Zélande demande à la population de s'éloigner des côtes

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 10/02/2021 - Les autorités en Nouvelle-Zélande ont demandé mercredi à la population vivant le long de la côte nord du pays de s'éloigner du littoral en raison des risques de tsunami, après le tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a ébranlé le Pacifique sud.



"Nous nous attendons à ce que les régions côtières de Nouvelle-Zélande soient exposées à des courants inhabituellement forts et à une montée des eaux imprévisible", a déclaré l'agence de gestion des situations d'urgence. "Les personnes se trouvant en mer ou sur la côte doivent regagner l'intérieur des terres, s'éloigner des plages, du littoral, des ports et des estuaires", a ajouté l'agence.



Le centre d'observation des tsunamis dans le Pacifique U.S. Tsunami Warning Centers précise dans son dernier communiqué que des vagues dangeureuses sont possibles dans pour les côtes situées dans un rayon de 1000 kilomètres autour de l'épicentre du tremblement de terre.