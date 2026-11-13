

Air Tahiti Nui maintient ses vols ce vendredi 13 novembre

Tahiti, le 13 novembre 2026. Les États-Unis ont cloué leurs avions au sol ce vendredi 13 novembre. La Federal Aviation Administration (FAA) a ordonné à l’ensemble des aéroports du pays d’arrêter tous les vols, en raison de “problèmes de communication” qui touchent plusieurs centres de contrôle aérien. Malgré cette décision, Air Tahiti Nui maintient ses vols au départ et à destination de Los Angeles.



La compagnie polynésienne Air Tahiti Nui l’a annoncé dans un communiqué de presse : les restrictions étant progressivement levées dans les aéroports américains, ses vols “ne devraient pas être impactés”. Trois rotations sont prévues aujourd’hui : le TN2, au départ de Papeete à 21h30, le TN8, au départ de Papeete à 23h45, et le TN101, au départ de Los Angeles à 22h45. Air Tahiti Nui invite ses passagers à consulter son site Internet, www.airtahitinui.com, pour suivre l’évolution de la situation.



D’après communiqué



Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 13 Novembre 2026 à 18:49 | Lu 387 fois



