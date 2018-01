Air France : Les horaires des vols du 23 et du 24 janvier modifiés

PAPEETE, le 23 janvier 2018 - Dans un communiqué de presse, la direction d'Air France a tenu à informer les usagers que les vols AF076 en provenance de Paris puis Los Angeles du Mardi 23 Janvier et le vol AF077 à destination de Los Angeles puis Paris du 24 Janvier sont modifiés.





Suite à un incident technique et à un retard de vol, la direction d'Air France s'est vue contrainte de modifier les horaires des vols AF076 en provenance de Paris puis Los Angeles du Mardi 23 Janvier et le vol AF077 à destination de Los Angeles puis Paris du 24 Janvier.



Ainsi, le Vol AF076 Paris CDG, Los Angeles du 24 janvier es tprévu pour un départ à 08h (heure de Paris) pour une arrivée à 10h50 à Los Angeles, puis un départ de Los Angeles à 13h15 (heure de LA) pour une arrivée à 19h50 le 24 janvier à Papeete.



Le Vol AF077, PAPEETE Los Angeles est prévu pour un départ à 21h55 le 24 janvier de l'aéroport Tahiti Faa'a et une arrivée à 08h05 le 25 janvier à Los Angeles (heure LA), puis un départ de Los Angeles direction Paris le 25 janvier pour une arrivée à 06h20 le 26 janvier à l’aéroport Paris Charles de Gaulle.



ATTENTION : L’enregistrement débutera le mercredi 24 Janvier à 18h55 et fermera à 20h55. Tous les passagers sont invités à se présenter au plus tôt à l’aéroport de Tahiti Faa’a.



Tous les passagers qui ont laissé leurs contacts mail ou leurs numéros de téléphone portable, seront informés de ces modifications.



Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.airfrance.pf, rubrique « actualité des vols » ou contacter l’aéroport de Tahiti Faa’a au 40 86 60 61, afin d’obtenir les horaires de départ ou d’arrivée des vols concernés.



"Air France vous remercie de votre compréhension, et vous prie d’accepter ses excuses pour les désagréments provoqués par cette situation".