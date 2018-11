Affaire Radio Tefana : Oscar Temaru placé en garde à vue (MàJ)

PAPEETE, 29 novembre 2018 - Oscar Temaru, maire de Faa'a, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Lecaill, respectivement ancien et actuel présidents du conseil d'administration de Radio Tefana, sont entendus dans les locaux de la section de recherches dans le cadre de l'enquête s'intéressant à la gestion de la radio municipale. Après avoir été entendus, ils ont été tous les trois placés en garde à vue ce jeudi.Selon nos confrères de TNTV, présents jeudi matin à leur entrée dans les locaux des limiers de la gendarmerie, "les trois hommes sont arrivés sereins". Tous trois sont entendus pour des soupçons de détournement de fonds publics dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à la suite d’un rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2009. Cette enquête s'intéresse à la gestion de l’association Te reo o Tefana, responsable de la radio municipale de Faa'a. Et plus particulièrement au régime de subventions municipales dont elle a pu bénéficier, dans le courant des années 2000, compte tenu de sa proximité notoire avec le parti souverainiste Tavini Huiraatira.Des investigations s'étaient intéressées, à partir de 2010 et pour les mêmes raisons, à la gestion de Radio Maohi, émanation radiophonique du Tahoera'a Huiraatira à Pirae, et de Radio Bleue à Mahina dont la proximité avec le parti politique Ai'a Api d'Emile Vernaudon était également notoire. Dans l'affaire Radio Maohi Edouard Fritch et de Gustave Heitaa ont été condamnés en 2016 . Le procès en correctionnelle de l'affaire Radio Bleue s'est conclu en mai 2017 par la condamnation d'Emile Vernaudon, de Joinville Pomare et de Gilles Tefaatau pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Les trois hommes ont fait appel. La procédure est toujours en instance.