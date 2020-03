Aéroports : Rangiroa et de Nuku-Hiva reviennent sur la table

Tahiti, le 4 mars 2020 – Les projets d'aménagement progressif des aéroports de Rangiroa et de Nuku Hiva ont été réexaminés lors du conseil des ministres, mercredi. Des études de conception devraient être menées pour faire avancer les projets.



Le conseil des ministres a proposé des projets d'aménagement progressif des aéroports de Rangiroa et de Nuku Hiva pour l'accueil des vols internationaux ce mercredi. Le conseil des ministres a donc enjoint le gouvernement à poursuivre le projet "jusqu’au stade des études de conception" pour les deux aérodromes de Nuku Hiva et de Rangiroa, ce qui permettrait de définir un coût plus détaillé des deux projets d’aéroports en vue de préparer les appels d’offres pour la réalisation de ces deux plateformes.



Pour rappel, Rangiroa devrait accueillir un aéroport de dégagement des vols internationaux, dans le cas de fermeture temporaire de la poste de Faa’a. Quant à Nuku Hiva, la piste devrait s'ouvrir aux vols moyens courriers depuis Hawaii.