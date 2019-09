Adieu Monsieur Haffmann : l'amour au temps de l'occupation

La famille Quéméneur

La fille (10 ans) : J'ai trouvé que c'était vraiment super. La pièce était vraiment bien interprétée, surtout à la fin on a tous eu un gros choc ! Au départ je pensais que ça allait être ennuyant mais finalement c'était génial.

La fille aînée : Le thème étaient assez adulte, mais à l'école on a étudié tous ces sujets, donc quand ils parlent de la rafle du Val d'Hiv, je savais de quoi ils parlaient. Pendant la pièce j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, et en même temps un peu de joie. Et on a bien rigolé, c'était très intense !

Le papa : J'ai trouvé que c'était très bien joué, c'est un thème difficile qui a été extraordinairement bien représenté par les acteurs. Il y avait un vrai suspens, et on peu réagir sur le fait que ça se passait vraiment comme ça pour les couples stériles et que ça ne devait pas être facile à vivre...

La maman : Je suis contente d'avoir amené mes enfants, c'est génial d'avoir ce genre de pièces, ça rend l'histoire plus présente et plus compréhensive pour les enfants.



Tino : Je suis venu avec tout un groupe en situation précaire, on nous a offert cette soirée. Beaucoup d'entre nous n'étaient encore jamais allés au théâtre, et on a adoré, j'étais complètement dedans ! C'était vraiment intéressant, ça soulève un problème qui était difficile à résoudre à l'époque, celui de la stérilité. Aujourd'hui nous avons des moyens plus modernes, on n'est pas obligé de demander à un autre homme de passer sur sa femme… Le mari, celui qui devient patron à la place du patron, a une certaine haine qui monte en lui à l'encontre de son ancien boss, c'est très humain. Mais en vrai la pièce est cocasse, elle se situe pendant la deuxième guerre mondiale, mais ce n'est pas le cœur de la pièce.