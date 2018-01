Accident spectaculaire à Arue

PAPEETE, le 12 janvier 2018 - ce vendredi vers 13h30, un grave accident a eu lieu à Arue en face du magasin Tahiti pas cher dans le sens Arue-Papeete. Pour des raisons que l'on ignore encore, le conducteur du véhicule a été éjecté de la voiture avant que cette dernière ne se retourne sur la chaussée.



Au regard des photos, l'accident, dont on ignore la cause, a probablement été violent puisque le conducteur a été projeté hors de sa voiture et que le véhicule s'est complètement retourné. La victime a été rapidement prise en charge par les pompiers. La voie de circulation concernée est encore embouteillée.