

A Ti’a i Mua : Avaiki Teuiau réélue haut la main

Tahiti le 25 novembre 2026 - Reconduite à la tête de A Ti’a i Mua, Avaiki Teuiau appelle au rassemblement et rappelle que “le congrès a tranché (…). Il n’y a plus qu’une seule confédération”. Pour ce second et dernier mandat, sa priorité est de préparer la relève.



Avaiki Teuiau a été réélue secrétaire générale de A Ti’a i Mua avec 185 voix (à peu près 60%) contre 132 pour Pico Yan Tu. Avaiki a précisé que c’était la première fois qu’il y avait deux listes en lice. “Ce congrès est un moment de démocratie syndicale (…). Le congrès a tranché (…). Il n'y a plus qu'une seule confédération”, a-t-elle insisté. “Je serai la secrétaire générale de tous les militants”, résume celle qui avait été contestée par son opposant du jour devant les tribunaux.



“Nous ne devons jamais nous tromper d’adversaires.” La nouvelle secrétaire générale appelle tout le monde à concentrer “(ses) forces” contre les injustices rencontrées par les salariés, la précarité et les atteintes aux droits sociaux, et pour la dignité humaine au travail. “Nos différences peuvent continuer à exister. Mais lorsque l'intérêt collectif est en jeu, nous devons regarder dans la même direction.”

“Aucun mandat n'est éternel” Avaiki Teuiau a assuré que ce second mandat ne découle pas d’“une ambition personnelle”. Elle indique qu’au-delà de terminer “le projet collectif” du syndicat, elle souhaite surtout préparer “l’avenir” de A Ti’a i Mua. “Il est de ma responsabilité” de léguer une organisation “plus forte, plus structurée et plus influente que celle que nous avons reçue. Former, accompagner et faire émerger de nouveaux responsables syndicaux sera l'une des priorités de ce mandat”. Et pour y parvenir, elle ne cache pas qu’elle aura besoin de tout le monde. « L'élection est terminée, le travail commence. »

Nombre d’adhérents Par ailleurs, Avaiki Teuiau est revenue sur les propos de Yan Tu dit Pico concernant la baisse du nombre d’adhérents à A Ti’a i mua. “Chacun voit midi à sa porte” et ajoute que contrairement à Yan Tu, elle a “pour habitude de prendre position en (s)e basant sur des données et sur des éléments étayés”. Elle lui reproche aussi son absence ces quatre dernières années. “Quand on est absent sur une mandature de quatre ans, alors qu'on est membre du comité directeur, on ne peut pas parler de cette façon, parce qu'on n'a pas les éléments.”



La secrétaire générale assure qu’en novembre 2022, il y avait “moins de 1 500 adhérents. Aujourd'hui, nous sommes 2 805 adhérents”, dont environ 300 sont à jour de leur cotisation. Avaiki Teuiau explique que “la dégradation du pouvoir d'achat fait perdre des adhérents”. Mais pas seulement. “Les guerres de pouvoir au niveau des organisations syndicales desservent en premier lieu l'organisation en question”, ajoute-t-elle.



Quant à l’impossibilité pour les candidats de voter, dénoncée par Yan Tu, la secrétaire générale explique que c’est une décision du bureau de la confédération. En effet, le statut du syndicat permet à une personne d’avoir “une procuration qui correspond à dix adhérents à jour de leur cotisation”.



Quant au possible référé de la liste concurrente, Avaiki Teuiau se dit “confiante” et reconnaît que “c’est leur droit”.

Jean-Marc Burette Secrétaire général de l’Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie “On n’est pas là pour se chamailler en interne” “Dans une organisation syndicale ou dans toute organisation humaine, il y a toujours des différences, des points de désaccord, mais ça doit être une étape (…). On n’est pas là pour se chamailler en interne, parce que les salariés (…) attendent qu'on les défende, qu'on se préoccupe de leur quotidien, qu'on se préoccupe de leurs problèmes et qu'on puisse les accompagner au mieux dans leurs difficultés (…). C'est ce qui a permis de remettre tout le monde en synergie autour d'une table pour pouvoir, autour de projets calédoniens, fédérer et avancer ensemble (…). Les événements qu'on a connus en 2024 ont été un véritable effondrement pour nous. Les salariés nous attendaient et on n'avait plus de temps, on a refixé nos priorités (…) qui est de s'occuper des salariés, de retourner sur le terrain et d'essayer de redémarrer l'économie en Nouvelle-Calédonie (…).



Dans le discours d'Avaiki (Teuiau), il y a cette volonté de rassembler pour s'occuper des adhérents. Je trouve que l'équipe qu'elle a mis en place respecte la parité, ce n'est pas toujours facile. Il y a aussi cette fibre féminine qui peut amener de l’apaisement. Je pense qu’elle peut tisser une belle toile pour s’occuper des difficultés que peuvent rencontrer les salariés du Fenua.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 25 Novembre 2026 à 19:12 | Lu 325 fois



