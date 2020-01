À Papeete, on parle « résilience » des îles face aux risques environnementaux

Pascal Lamy, président du PECC - France (FPECC)



« Les îles sont en train de revenir sur le devant de la scène »



Comment se caractérise la résilience en Polynésie ?

"La résilience est un concept très large et très vague, qui a à voir avec la résistance et la réactivité. On l'emploi beaucoup en Polynésie en raison des menaces qui proviennent du changement climatique et dont on sait qu'il peut impacter fortement les activités, l'habitat, les côtes, etc. Je crois que l'idée qui s'impose est qu'il faut organiser la politique, les villes, les cités, les États, le privé, le public, le gouvernement, toutes les générations, à faire face à des événements dont nous savons que la probabilité est plus forte qu'avant. Il s'agit d'une conscience du risque qui n'a plus rien à voir avec les exercices incendies qu'on a pu connaître jusqu'alors, il faut le faire à une plus grande échelle pour habituer les populations et les systèmes à ces probabilités. Personne ne souhaite que ça arrive. Mais l'expérience prouve que quand on est préparé, les dégâts sont beaucoup moins grands. Donc au fond, c'est un investissement dans la minimisation des dégâts."



En quoi l'économie circulaire est-elle un moyen de soutenir la résilience des territoires ?

"Ce qui est sûr, c’est qu'il y a énormément de travaux dans le monde concernant ce sujet. Il faut donc les faire connaître aux uns et aux autres. Ce qu'il faut souligner, c'est que le mode de l'économie circulaire, qui date d'avant la mode de la résilience, répond assez bien dans l'atténuation. L'économie circulaire, c'est une assurance, une résilience car si notre économie est plus autonome et moins sensible à des risques du type climatique par exemple, puisque c'est la manière dont on produit qui entraîne les risques climatiques. L'économie circulaire est donc moins exposée à ces aléas."



Comment la Polynésie peut-elle passer du statut de "victime" des gouvernances dans la région à réel acteur ?

"Je crois personnellement, avec mon observation des avis à l'international, de ce qui se passe dans les grandes conférences du climat et de la biodiversité, que les îles sont en train de revenir sur le devant de la scène. Pourquoi, c'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, elles sont plus exposées et que le seul moyen qu'elles aient pour exposer leurs problèmes est de se faire entendre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La région Pacifique s'organise et parle ici d'une seule voix, c'est primordial. C'est la donnée écologique qui fait qu'elles reviennent sur le devant, qu'elles pèsent davantage dans la balance, non pas du fait de sa population, mais de ce coefficient écologique."