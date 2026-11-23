

À Nuku Hiva, l'association Te Vehine Te Tumu apporte son fidèle soutien

Nuku Hiva, le 23 novembre 2026 - Après une journée festive organisée pour rassembler les femmes de Nuku Hiva, l’association Te Vehine Te Tumu met en place la première réunion de travail destinée à trouver des solutions concrètes pour venir en aide aux victimes de violences intrafamiliales.



L'association des femmes de Nuku Hiva Te Vehine Te Tumu, a pour vocation de parler des questions qui intéressent les femmes de tous les âges, mais aussi d'organiser des manifestations pour faire en sorte qu'elles se retrouvent régulièrement afin d’échanger sur leur quotidien dans le cadre de groupes de parole et autour d'activités ludiques.



Ainsi, en début de semaine, les femmes de l’île se sont retrouvées dans le village de Hatiheu pour une journée festive pendant laquelle elles ont pratiqué des activités manuelles et culturelles comme le tressage de panier ou encore la confection de couronne de tête. Elles ont partagé un déjeuner qui leur a donné l’occasion de faire plus ample connaissance avec leurs homologues venues des autres villages de Nuku Hiva. Enfin, elles ont chanté puis dansé ensemble sur des chorégraphies préparées en amont par les représentantes de chaque vallée de Nuku Hiva.



Une belle journée de cohésion qui a remporté un vif succès et que les intervenantes de Te Vehine Te Tumu essaient d’instaurer à intervalles réguliers en changeant chaque fois de village, pour faciliter la participation des femmes de toutes les vallées de l’île.



Aucun sujet tabou n’entrave le travail de la dynamique association des “vehine” de Nuku Hiva, qui a aussi pour vocation de soutenir les femmes dans leur quotidien parfois difficile.



Un état des lieux sur les violences intrafamiliales



C'est ainsi qu'en fin de semaine, ce samedi, l'association organise, en collaboration avec la cité administrative des îles Marquises, des ateliers de travail sur le thème des violences intrafamiliales et notamment celles qui touchent les femmes et les enfants.



L’objectif de cette réunion de travail est de faire un état des lieux des violences sur l’île de Nuku Hiva, puis de faciliter et d’améliorer la prise en charge des victimes.



Pour ce faire, l'association a convié tous les professionnels susceptibles d’être concernés par le sujet, comme l'explique Stéphanie Nouel la secrétaire de l’association Te Vehine Te Tumu : “Nous savons que les violences faites aux femmes, et plus généralement les violences intrafamiliales sont fréquentes et qu’elles ne diminuent pas. Et cela fait partie des prérogatives de l’association Te Vehine Te Tumu que de traiter de ces sujets. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser le 28 novembre prochain cette table ronde qui sera divisée en plusieurs ateliers et pour laquelle nous avons sollicité les gendarmes, les mūto’i, les intervenants de l’État, de la commune et du Pays, les agents de la Santé publique, de l’Éducation, et aussi la société civile à travers des associations et les confessions religieuses. Nous attendons une cinquantaine de participants avec lesquels nous feront un état des lieux précis de la situation de Nuku Hiva et nous verrons ensemble quelles perspectives nous pouvons mettre en place. C’est un travail tout à fait inédit aux Marquises.”



Ainsi, l’association a préparé trois ateliers dans lesquels les professionnels sollicités seront répartis.

Dans le premier atelier, il sera question de comprendre le parcours d'une victime de violence, d'identifier les freins à sa demande d'aide et de mieux connaitre les ressources existentes afin d'encourager une culture de protection, de sécurité et de solidarité. Cet atelier sera animé par une assistante sociale et une ancienne victime d’abus sexuel intrafamilial.



Dans le deuxième atelier il sera question de recenser les outils d'urgence existants, d’envisager un réseau “sentinelle” local de personnes ressources, d’identifier des pistes d'hébergement sécurisés, de proposer un protocole d'urgence, simple et efficace, et de renforcer la coordination entre les acteurs locaux. Cet atelier sera animé par une sage-femme et une infirmière scolaire.



Le troisième atelier sera consacré à la création d’outils de prévention contre les violences. Il s’agira notamment d’écrire un slogan, puis un chant accompagné d'un haka typiquement marquisiens.



Ces créations seront utilisées lors de manifestations dans les établissements scolaires, les associations, les rendez-vous culturels et les actions de sensibilisation afin de promouvoir le respect, la protection des familles et la non-violence. Ce dernier atelier sera animé par une musicienne et une enseignante en Eo Enana.



Ainsi, tout juste un an après la grande conférence sur les violences faites aux femmes, menée à Nuku Hiva par la Première présidente de la cour d’appel de Papeete, Gwenola Joly-Coz, début décembre dernier, l’association Te Vehine Te Tumu souhaite que la lutte contre le fléau des violences intrafamiliales ne soit plus reléguée au second plan, mais au contraire, qu’elle soit une cause commune pour qu’enfin la parole des victimes se libère et qu’elles sachent vers qui se tourner pour en finir avec leur douloureux quotidien.

Rédigé par Marie Laure le Lundi 23 Novembre 2026 à 15:11 | Lu 155 fois



