

À Mama'o, les Marquises se sculptent et se dégustent

Tahiti, le 24 octobre 2026 – Des tiki, du miel, des bijoux en graines, des sculptures et tapas, mais aussi du ka'aku et de la chèvre au lait de coco préparés sous les yeux des visiteurs. Pour sa 60e édition, le Salon des Marquises réunit 89 artisans au parc expo de Mama'o depuis jeudi et jusqu'au 1er novembre. Ce samedi matin, les visiteurs déambulaient tranquillement entre les stands, avec une affluence plus marquée autour des dégustations.





Il fallait suivre les effluves de uru chaud et de lait de coco pour trouver l'un des coins les plus animés du salon. Autour d'une grande table, les visiteurs observaient la préparation du ka'aku, cette spécialité marquisienne à base de fruit de l'arbre à pain cuit au feu, puis pilé dans un umete, avant d'être mélangé au lait de coco. Une recette toute simple en apparence, mais qui demande un sacré coup de main !

Un peu plus loin, les artisans exposaient leurs créations, entre pièces traditionnelles et inspirations plus contemporaines. Originaire de Ua Pou, Vaiauri Kina travaille le bois et habille notamment ses tiki de motifs inspirés du tapa et du tatouage. Habitué des salons depuis l'époque où ils se tenaient à To'ata ou à l'assemblée, il y retrouve aussi bien des touristes que des résidents. “On vient pour gagner des sous”, lance-t-il avec franchise. Et les affaires ne semblent pas manquer : entre les ventes sur place et les commandes passées par les curios, il explique ne plus avoir le temps de créer de nouvelles pièces.

À 35 ans, Haaki Tinirau a lui aussi l’artisanat dans le sang. “Je suis issu d’une famille qui travaille le bois, donc depuis mon plus jeune âge, je suis dedans”. Mais c’est à 22 ans qu’il a véritablement commencé à sculpter. Il participe au Salon des Marquises depuis 2017 et a même réalisé le diadème de Miss Marquises en 2019, une création qui lui a valu une belle visibilité. Cette année, le comité Miss Henua Enata a de nouveau fait appel à lui. Et malgré les conflits sociaux, les affaires semblent plutôt bien marcher : depuis l’ouverture jeudi, touristes et résidents sont au rendez-vous et, assure-t-il, “les personnes achètent”.

Jusqu'au 1er novembre, le salon proposera encore des démonstrations, des spectacles et trois concours consacrés aux bijoux en graines et au tapa. Une nouvelle journée culturelle est prévue samedi 31 octobre, avec remise des prix.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Samedi 24 Octobre 2026 à 13:07 | Lu 257 fois



