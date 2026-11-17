

À Hao, une matinée pour prévenir et sensibiliser au diabète

Hao, le 17 novembre 2026 – À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, l'infirmerie de Hao a organisé, ce samedi une matinée de sensibilisation dans la salle communale de l'ancienne mairie. Au programme : ateliers pédagogiques, échanges avec les professionnels de santé et dépistages de la glycémie. Une initiative destinée à rappeler l'importance de la prévention face à une maladie particulièrement présente sur l'atoll.



Le diabète est une maladie chronique qui touche une part importante de la population en Polynésie française. Elle peut entraîner de graves complications lorsqu'elle n'est pas suffisamment prise en charge. Elle constitue notamment une cause importante de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputations des membres inférieurs.



Pour limiter les risques, plusieurs gestes de prévention sont essentiels : adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et effectuer des dépistages à intervalles réguliers. C'est dans cette démarche que l'infirmerie de Hao a organisé une matinée de sensibilisation, samedi de 8 heures, dans le cadre des manifestations de la journée internationale du diabète.



Informer pour mieux prévenir



Dans la salle communale de l'ancienne mairie, Faraura Manarani-Milon, infirmière et responsable de l'infirmerie de Hao, accompagnée de deux agents du dispositif Arata'i Ora, René N'doumbe et Ronald Holman, ont animé différents ateliers autour de la consommation de sucre et de sel. Une table ronde a également permis de rappeler les principaux symptômes du diabète, les signes qui doivent alerter ainsi que les conséquences possibles de la maladie.



Les habitants qui le souhaitaient ont également pu bénéficier d'un contrôle de leur glycémie directement sur place et échanger avec la professionnelle de santé. Une quinzaine de personnes ont participé à la première session de la matinée, avant que d'autres habitants ne viennent à leur tour s'informer.



Le diabète figure parmi les trois principales pathologies recensées sur l'atoll. Un constat qui rend ces actions de prévention d'autant plus importantes.



Pour Faraura Manarani-Milon, le soutien de l'équipe Arata'i Ora a été déterminant dans l'organisation de cette opération de sensibilisation. “Lorsqu'on est infirmière seule sur le terrain, il est difficile de mettre en place ce type d'actions. Grâce à l'équipe, je peux m'appuyer sur plusieurs personnes pour organiser des journées de prévention”, se félicite-t-elle.



La responsable souligne également les difficultés propres aux îles éloignés : le manque de personnel infirmier, de matériel et de moyens de communication peut compliquer le suivi quotidien des patients. Dans ce contexte, la prévention représente un enjeu majeur pour préserver la santé de la population.



Elle rappelle aussi l'importance des habitudes alimentaires : “Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter de se faire plaisir, mais plutôt apprendre à trouver un équilibre : Se faire plaisir, oui, mais avec modération.”



Arata'i Ora, une nouvelle présence auprès des habitants



Cette matinée a également été l'occasion pour les deux agents du dispositif Arata'i Ora de commencer à se faire connaître auprès de la population. Intégrés au dispositif depuis septembre pour une durée de deux ans, ils ont pour mission de renforcer la prévention et la promotion de la santé sur l'atoll.



Pour René N'doumbe, agent Arata'i Ora à Hao, cette journée marque une nouvelle étape dans leurs missions. Si les agents avaient déjà participé à une action dans le cadre d'Octobre Rose, il s'agissait cette fois de leur première initiative organisée en collaboration avec la commune et le centre médical. “Notre mission principale est de travailler sur la prévention et la promotion de la santé”, souligne-t-il.



Après une première phase consacrée notamment au recensement des maladies à l'hôpital, les agents auront vocation à se rendre directement dans les foyers pour échanger avec les habitants autour de leur santé physique, mentale et sociale.



Leur rôle sera également de créer du lien, d'écouter, d'informer sur les gestes de prévention et d'orienter les personnes vers les professionnels ou les structures adaptés à leurs besoins. “Notre rôle n'est pas de rester derrière un bureau, mais d'aller au contact des habitants et d'être à leur écoute”, insiste René N'doumbe.



“Soyons acteurs de notre santé”

Au-delà du dépistage, cette matinée avait surtout pour objectif de rappeler que chacun peut agir pour préserver sa santé. Une alimentation plus équilibrée, une consommation raisonnée de sucre et de sel et une activité physique régulière restent des habitudes essentielles pour limiter les risques.



Pour René N'doumbe, le message est simple : “Soyons acteurs de notre santé ! Il est important de faire attention à ce que nous mangeons et de privilégier une alimentation plus saine. La prévention commence aussi par nos habitudes quotidiennes.”



Au total, une trentaine de personnes ont pu profiter de cette matinée pour s'informer, mieux comprendre le diabète, reconnaître ses symptômes et prendre conscience des conséquences que peuvent entraîner de mauvaises habitudes de vie.



Une première action de proximité encourageante pour l'infirmerie de Hao et les agents Arata'i Ora, avec l'ambition de poursuivre ce travail de sensibilisation auprès des habitants de l'atoll.

Rédigé par Teraumihi Tane le Mardi 17 Novembre 2026 à 14:08 | Lu 309 fois



