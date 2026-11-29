

À Faa’a un affaissement ralenti les travaux pour l’eau

Tahiti le 27 novembre 2026 – Dans un des quartiers de Auae à Faa’a, l’entreprise chargée de la rénovation des canalisations d’eau a suspendu ses travaux un depuis mois. Sur place, un grand trou a été laissé et la société a mis en place des barrières de sécurité, en attendant que les travaux reprennent.



À l’entrée du quartier une pancarte indique “attention travaux”. Quand on entre, au bout d’à peine 25 mètres impossible de continuer. Un trou béant protégé par des barrières de sécurité matérialise un chantier à l’arrêt depuis un mois.



Les habitants du quartier sont inquiets notamment avec la saison des pluies qui approche.

La commune de Faa’a se veut rassurante et explique que l’entreprise, en faisant les travaux pour remplacer les anciennes canalisations, a découvert cet immense trou sous la chaussée : “C’est en faisant ces travaux de renouvellement de canalisation que l'entreprise s'est aperçue qu'il y avait un gros trou. Ça s'est effondré”, indique un technicien de la commune. Une importante dépression qui recueille non seulement l’évacuation des eaux pluviales mais peut-être même “des évacuations des zones d’habitations”.



Selon le technicien, lorsque ce terrain a été préparé pour la pose des nouvelles canalisations “on ne s'est pas aperçu de tout ça. C'est lors des travaux que l’affaissement a eu lieu. Ce terrain avait déjà connu un effondrement au niveau des évacuations des eaux pluviales”.



S’ls sont au point mort depuis un mois, la commune assure que les travaux vont continuer : “les devis concernant les matériaux ne sont arrivés que cette semaine et maintenant, on va lancer les travaux qui coûtent désormais à la collectivité 35 millions de francs en plus. Ce sont des frais imprévus pour la commune.”



Le technicien précise que ce quartier reçoit également toute l’eau venant de la RDO. “C’est un problème et le Pays est au courant de cela (…). En tout cas, la commune fait le maximum pour libérer cette zone.”

Des canalisations “vieilles de 50 ans” Interrogé également le chef du service chargé de la gestion et de l’entretien du réseau d’eau potable à Faa’a (Spic eau), Tafai Nena, explique que depuis deux ans, la commune renouvelle les canalisations dans le cadre du deuxième schéma directeur de l’eau qui devrait se terminer d’ici deux ans. “On a eu une subvention de près d'un milliard et la commune a investi dans les quartiers prioritaires pour la rénovation des réseaux d'adduction d'eau potable et dans le remplacement et la pose de 5 400 nouveaux compteurs à auto relève.”



Il précise qu’un travail en amont a été fait avec les résidents de la commune “Pour 80 % d’entre eux ça se passe super bien. Ils comprennent aujourd'hui que l'eau c'est une denrée rare qu'il faut préserver et que c’est assez logique qu'on paye aujourd'hui notre consommation d’eau.”



Selon lui, cela devenait urgent de renouveler ces canalisations car “elles étaient vieilles de près de 50 ans et elles n’étaient plus aux normes car elles étaient en fibrociment”. Ses équipes interviennent régulièrement pour réparer les fuites. Et pour prévenir des probables casses ou fuites l’équipe de Tafai Nena a installé plusieurs stabilisateurs pour “gérer au mieux la pression dans les canalisations. Et là où les canalisations ont été remplacées, il ne devrait plus y avoir de fuites du tout”. A contrario, constate-t-il, dans les quartiers tels que Tavararo ou encore Souki son équipe intervient “activement toutes les semaines” sur des fuites d’eau.



Ainsi, avant d’entamer les travaux, les élus et techniciens de la commune tournent dans les quartiers pour “prévenir les résidents qu'on va faire des travaux, que la situation va être perturbée, que peut-être aussi il y aura des soucis de pression, de fuites pendant les travaux et que toutes ces fuites-là disparaîtront ensuite”.

Des coupures d’eau pour préserver les réserves Tafai Nena explique que si le problème de fuite d’eau était réglé sur toute la commune de Faa’a “on vivrait beaucoup plus facilement cette période de sécheresse. C'est pour ça qu’on a axé nos interventions sur la réparation des fuites des secteurs prioritaires pour essayer de récupérer au maximum de l'eau et éviter de fermer la distribution aux abonnés”.



En dépit de cela, la coupure d’eau du week-end dernier à Faa’a, a été “exceptionnelle”, explique-t-il. Elle est due à un déficit d’eau dans le bassin de Mumuvai qui s’est retrouvé “quasiment à zéro. On avait plus d'apports au niveau gravitaire. On a dû faire du pompage. Et en plus de ça, on n'a pas la Punaruu depuis plusieurs mois. Ça a vraiment pénalisé le remplissage de nos réservoirs, surtout ceux en hauteur”, déplore Tafai Nena.



Pour faire face à ce problème, l’eau a été fermée durant la nuit, de 22 heures à 4h du matin pour limiter la gêne chez les administrés.



Le programme de rénovations des canalisations d’eau de la commune compte encore 260 kilomètres de linéaire à changer. “On en a encore pour une vingtaine d’années”, estime Tefai Nena. Rappelons que le premier schéma directeur de l’eau à Faa’a a débuté en 2000 et s’est terminé en 2018. La seconde phase est en cours depuis.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 29 Novembre 2026 à 07:13 | Lu 543 fois



