6- Vaimalana Chaves

Pourquoi te présentes-tu? Plusieurs raisons m'ont poussée à me présenter. Je pense que c'était vraiment une opportunité à saisir, ça me donne l'occasion de faire des rencontres et de vivre des expériences que l'on ne peut pas forcément vivre en temps normal, donc je suis vraiment très heureuse de participer à cette aventure cette année.



Quelles sont tes passions? Ma passion c'est principalement la musique. Je joue de la guitare et du ukulele, et j'aime chanter parfois ! Sinon j'aime le surf, et partager de bons moments avec mes amis.



Que fais-tu dans la vie? Dans la vie je suis community manager dans une salle de musculation. Je m'occupe de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux.