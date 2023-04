+4.5 % de touristes en février par rapport à 2019

Tahiti, le 17 avril 2023 – L'Institut de la statistique de la Polynésie française a dévoilé ce lundi, un rapport sur la fréquentation touristique du mois de février 2023. On y apprend que le nombre de touristes a atteint 17 510 personnes, soit 4.5% de plus que le mois de février 2019.



La fréquentation touristique au fenua a atteint 17 510 touristes au mois de février 2023, a révélé ce lundi, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), soit un bond de 4,5% par rapport à février 2019. Ce chiffre confirme une nouvelle fois la très bonne reprise de l'activité touristique après la crise du Covid-19. Selon l'ISPF, c'est le nombre de touristes nord-américains qui continue de croitre pour représenter 60% du nombre de voyageurs en février contre 52% en 2019, alors que la "clientèle asiatique est toujours absente". On apprend également dans cette publication, que la durée de séjour est également plus élevée qu'il y a quatre ans, passant de 12.6 à 13.5 jours de voyage. Par conséquent les nuitées touristiques sont elles aussi en hausse de 12% par rapport à la même période en 2019.