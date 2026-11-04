36 semaines de travaux devant le CHT

Tahiti le 4 novembre 2026. La communauté de Communes Teporionu'u informe les usagers de la RT7 du démarrage des travaux de pose du réseau d'assainissement collectif au niveau de l'avenue du Général de Gaulle, entre les rond-points du CHPF (hôpital) et de la rue Gadiot, à Pirae.





Les travaux débuteront à partir du lundi 09 novembre au soir avec un impact attendu sur la circulation dès le mardi matin. Les travaux sont attendus pour une durée de 36 semaines avec une trêve pour les fêtes de fin d'année.

La circulation sur la RT7, initialement en 2x2 voies, va passer en 2+1 voies en journée et en 1+1 voies de nuit (phase travaux).



La circulation sera basculée en journée et le soir afin de maintenir 2 voies dans le sens du trafic principal (le matin 2 voies en direction de Papeete et dès midi 2 voies en direction de Arue).



L'accès à l'hôpital sera maintenu.