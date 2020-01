30 kg de 'ukulele dans la valise de Nicole Sanquer

TAHITI, le 16 janvier 2020 - Nicole Sanquer s’est vu remettre hier après-midi une valise de 30 kilos de 'ukulele par la Tahitienne de Service Public. La députée polynésienne a promis de transporter ces instruments aux malades du fenua évasanés en métropole, en mal de musique tahitienne.





Il y avait la valise diplomatique du Quay d’Orsay remplie de choses mystérieuses… Il y a désormais la valise de la députée Nicole Sanquer ! Mais que l’on se rassure, la représentante du peuple ne transporte pas de grands secrets d’Etat ou encore moins de marchandises interdites par la loi !



En effet, la valise de la députée de Tahiti contient à l’intérieur des objets parfaitement autorisés et qui se révèlent même être très bon pour le moral des Polynésiens : neuf 'ukulele. Les instruments de musique sont destinés aux malades polynésiens évasanés en métropole afin de leur permettre d’avoir moins le mal du Pays et de retrouver les douces mélodies du fenua.



"Cette belle histoire a commencé en novembre lors du congrès des maires à Paris. A l’occasion de cet événement, on a rencontré des malades évasanés en métropole et notamment des associations de malades qui nous ont fait part de leurs doléances et de leurs idées. Parmi elles, l’association A Tauturu Ia Na nous a exprimé la demande d’avoir des 'ukulele. C’est alors que la chaîne s’est mise en action pour réaliser ce projet (…)", explique Tepuaraurii Teriitahi, la présidente du groupe Tapura Huiraatira, à l’origine de cette initiative.



Réalisés par un artisan local et financés grâce à la volonté du directeur de la Tahitienne de Service Public (TSP), Pierre Baudry, il restait encore à acheminer les instruments de musique pesant 30 kilos, jusqu’à leur destination finale : la capitale française.



Ce sera désormais chose faite le 24 janvier par la députée de la deuxième circonscription de la Polynésie française, qui prendra cette belle valise musicale sous le bras. Et qui sait peut-être la représentante de la Polynésie au Palais Bourbon s’essayera-t-elle à jouer quelques morceaux de 'ukulele aux douaniers parisiens.