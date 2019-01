2400 lycéens attendus pour les journées d'orientation post-bac

Papeete, le 15 janvier 2019 - L'université de Polynésie française organise, en partenariat avec le ministère de l’Education, les journées d’orientations post-bac les 21 et 22 janvier sur le campus de l'Université de Polynésie française et le 25 janvier au lycée d’Uturoa. Ces journées sont destinées à aider les élèves de classes de terminale à choisir leurs études après leur bac.



"L'idée de ces journées est de montrer aux jeunes lycéens sur un seul et même lieu, le maximum de formations post-bac qui existent en Polynésie, ainsi que quelques formations en métropole et même en Nouvelle-Zélande" , explique le président de l'Université de Polynésie française, le Pr Patrick Capolsini, à propos des journées d'orientation post-bac, qui doivent se tenir les 21 et 22 janvier prochains sur le campus de l'UPF et le 25 au lycée d’Uturoa.