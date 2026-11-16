

20e édition pour le Hura Tapairu

Tahiti, le 16 novembre 2026 - La vingtième édition du Hura Tapairu se déroulera du 25 novembre au 5 décembre au Grand théâtre de Te Fare Tauhiti Nui.



Depuis sa création en 2004, le Hura Taipairu, rendez-vous incontournable du calendrier culturel polynésien, contribue à faire vivre, évoluer et rayonner le 'ori Tahiti. Au fil des années, il a su s'imposer comme un espace d'expression privilégié, où les groupes puisent dans les traditions pour proposer des créations originales, audacieuses et empreintes de leur identité. Le Hura Tapairu est avant tout une scène de création et de partage, où chaque groupe exprime sa propre sensibilité à travers la danse, la musique, les costumes et la mise en scène.



Les chorégraphies témoignent d'un travail artistique exigeant, mêlant maîtrise technique, imagination et attachement aux traditions. Qu'ils soient portés par des formations locales ou venues d'ailleurs, les artistes font de chaque prestation une interprétation singulière du 'ori Tahiti, révélant toute la richesse de cet art en perpétuelle évolution.



Point culminant le 5 décembre



Le Hura Tapairu revient au Grand théâtre pour une 20ᵉ édition qui s’annonce vibrante et pleine d’émotion. Du mercredi 25 novembre au vendredi 4 décembre, 32 formations se succéderont pour partager leur passion du 'ori Tahiti et faire découvrir au public la richesse de leurs créations artistiques. Elles concourront dans deux grandes catégories : Tapairu avec neuf formations réunies autour des disciplines ‘ōte’a et ‘aparima ; et Mehura avec 23 formations qui feront vivre cette discipline à travers des prestations placées sous le signe de l’élégance, de la grâce et de l'expression artistique.



Point culminant de cette édition, les finales du samedi 5 décembre viendront départager les formations les mieux classées. Les groupes lauréats des catégories ’ōte’a et ’aparima se retrouveront pour tenter de remporter le prestigieux Grand prix Hura Tapairu. De leur côté, les meilleurs groupes de la catégorie Mehura concourront pour l'un des quatre prix mis en jeu.



Le jury

Fabien Mara-Dinard : président du jury, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, directeur artistique de la troupe de danse Temaeva et jury à l’international.

Moana'ura Tehei'ura : chorégraphe et metteur en scène indépendant

Heremoana Maamaatuaiahutapu : ra'atira de Temaeva et de Toa Reva plusieurs fois primé au Heiva, auteur-compositeur et fondateur du Hura Tapairu en 2004.

Vanina Ehu Yan : professeur de ‘ori Tahiti et responsable des arts traditionnels au Conservatoire artistique de la Polynésie française et jury à l’international.

Enda Tanseau Araipu : danseuse, chorégraphe et cheffe du groupe Hana Pupu ‘Ori Tahiti.

Herenui Papu : elle évolue dans le domaine du ‘ori Tahiti depuis plus de 30 ans, à travers différentes troupes et de nombreuses expériences artistiques. Aux côtés de son époux Heifara Papu, également reconnu dans le ‘ori Tahiti, elle a fondé Heihere Moorea, une école de danse mixte qui célèbre cette année ses 15 ans de transmission auprès des enfants et des adultes. Membres permanents

Informations pratiques Soirées de concours : du mercredi 25 novembre au vendredi 4 décembre, 18 heures

- Tarifs par séance : 1 500 francs ou 2 000 francs selon la zone

- Étudiant de moins de 25 ans : 800 francs ou 1 000 francs selon la zone. Gratuit pour les PMR et les enfants de moins de 2 ans

- Accompagnateur PMR : 1 500 francs (un accompagnateur par PMR/PSH).

- Soirées à suivre en live streaming : 600 francs / séance



Les finales : samedi 5 décembre, à 15 heures (une seule séance)

- Tarifs : 2 000 francs ou 3 000 francs selon la zone

- Étudiant de moins de 25 ans : 1 000 francs ou 1 500 francs selon la zone

- Gratuit pour les PMR et les enfants de moins de 2 ans

- Accompagnateur PMR : 2 000 francs (un accompagnateur par PMR)

- À suivre en live streaming : 800 francs



Vente des billets : sur place au guichet de Te Fare Tauhiti Nui et en ligne sur : www.huratapairu.com Renseignements : 40 544 544 / Pages Facebook : Hura Tapairu Officiel et Maison de la Culture Tahiti

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 16 Novembre 2026 à 17:16 | Lu 431 fois



