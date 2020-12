15 000 vaccins anti-Covid dès janvier au fenua

Tahiti, le 10 décembre 2020 - Le ministre de la Santé a confirmé jeudi matin l’arrivée attendue en Polynésie française de 15 000 doses de vaccins anti-Covid-19 "dans le courant du mois de janvier, ou début février". La priorité sera donnée aux professionnels de santé et aux personnes vulnérables.



Le ministre de la Santé Jacques Raynal a confirmé jeudi à l’assemblée la réception attendue "dans le courant du mois de janvier, ou début février" de 15 000 doses de vaccins anti-Covid-19. "L’Etat a proposé de pouvoir faire bénéficier la Polynésie française d’une partie des doses achetées par la France dans le cadre de la communauté européenne afin de mettre en œuvre sa stratégie vaccinale", a-t-il indiqué en réponse à une question du représentant Tapura Huiraatira Charles Fong Loi, en demande de précisions sur la politique vaccinale planifiée par les autorités sanitaires du Pays et sur le coût d’une telle campagne de prévention contre le Covid-19.



Cependant, ce premier arrivage permettra uniquement la vaccination de 7 500 patients, a souligné le ministre, "chaque personne [devant] recevoir deux injections à quatre semaines d’intervalles pour avoir une vaccination complète". Un premier arrivage en quantité très limité donc, qui bénéficiera en priorité "aux personnels de santé nécessaires à la prise en charge des patients, aux populations vulnérables puis aux personnels des services et activités essentiels au fonctionnement du Pays", a-t-il aussi détaillé.



Il faudra ensuite des "commandes complémentaires" afin de "pouvoir assurer la vaccination du plus grand nombre", a poursuivi le ministre de la Santé, sans autre précision sur la date de lancement d’une telle campagne vaccinale. Mais une fois la stratégie vaccinale à l’œuvre, le traitement préventif sera proposé à titre gratuite "dans les centres de santé et dispensaires, ainsi que dans les centres de dépistages que la direction de la santé a récemment mis en place dans les îles de Tahiti et Moorea". Le coût d’une telle campagne vaccinale en Polynésie française est pour l'instant estimé à 600 millions de Fcfp, hors frais liés à son organisation.