1, 7 kilo d’ice saisi dans des manches de rames de paddle

PAPEETE, le 18 novembre 2019 - Quatre individus ont été interpellés par les douanes le 12 novembre dernier à l’aéroport de Tahiti Faa’a en possession de quatre rames de paddle qui contenaient 1, 691 kilo d’ice. Les quatre hommes, qui arrivaient en provenance d’Hawai, ont été présentés en comparution immédiate lundi. Estimant que cette affaire nécessitait de plus amples investigations, le tribunal a ordonné le renvoi du dossier à l’instruction.



Après les récentes saisies de 5, 5 kilos d’ice cachés dans un sac de boxe et de 2,7 kilos dissimulés dans des boites de lait, une nouvelle prise importante de méthamphétamines a été réalisée le 12 novembre par les services des douanes à l’aéroport de Tahiti Faa’a. Quatre individus, âgés de 21 à 32 ans, ont été arrêtés suite à un contrôle de routine alors qu’ils arrivaient d’Hawai. Deux d’entre eux étaient porteurs de quatre rames de paddle dans lesquelles étaient cachés des boudins d’ice pour un poids total d’1, 691 kilos.



Durant leurs gardes à vue, ces deux mules ont avoué les faits en désignant les deux autres individus interpellés comme ayant été les organisateurs du voyage. L’une d’entre elles a par ailleurs avoué une première importation de deux kilos effectuée en juillet dernier entre Los Angeles et Tahiti. A Hawai, les mis en cause résidaient ensemble dans un hôtel situé à Honolulu et ont procédé à plusieurs transactions afin de réunir un poids dont le montant estimé à la revente est de 160 à 200 millions de Fcfp.