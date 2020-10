​Yann Teagai nommé directeur de la Maison de la culture

Tahiti, le 14 octobre 2020 – L'ancien chef de cabinet de Teva Rohfritsch à la vice-présidence, Yann Teagai, a été nommé mercredi directeur de la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui, en remplacement de Hinatea Ahnne qui rejoint le cabinet de son ministère de tutelle.



Yann Teagai est le nouveau directeur de la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui. L'ancien chef de cabinet de Teva Rohfritsch à la vice-présidence et ancien directeur de l'Egat a été nommé mercredi en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu. Il remplace la directrice de l'établissement en poste depuis cinq ans, Hinatea Ahnne, qui rejoint le cabinet du ministre de la Culture.



Davantage qu'une personnalité issue du monde de la culture, le profil de Yann Teagai apparaît donc comme celui d'un gestionnaire qui aura à coordonner deux "chantiers", au propre comme au figuré, important pour Te Fare Tauhiti Nui : la construction de la future médiathèque sur le futur site de Paofai et le transfert du grand et du petit théâtre vers le futur centre de congrès de Outumaoro.