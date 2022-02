​Virginie Bruant et Naea Bennett nouveaux ministres

Tahiti, le 21 février 2022 – Plus de trois mois après le départ non remplacé de Nicole Bouteau et le remplacement de Tearii Alpha par Jean-Christophe Bouissou au poste de vice-président, Édouard Fritch doit annoncer lundi à 11 heures l'entrée au gouvernement de Virginie Bruant et de Naea Bennett.



Le président du Pays, Édouard Fritch, doit annoncer ce lundi à 11 heures au salon d'honneur de la présidence "la présentation de son gouvernement complété", annonce le service de communication de la présidence qui ne parle donc pas expressément de remaniement. Selon nos informations, également annoncées par TNTV lundi matin, Virginie Bruant et Naea Bennett doivent faire leur entrée au gouvernement. L'élue Tapura de l'assemblée, Virginie Bruant doit hériter du portefeuille du Travail, de la Formation, de la Condition féminine, de la Famille et des Personnes non autonomes. Le sportif et ancien capitaine des Tiki Toa et entraîneur de l'AS Pirae, Naea Bennett, doit quant à lui récupérer les portefeuilles de la Jeunesse, de la Prévention contre la délinquance et des Sports.



Annoncé depuis plusieurs semaines, c'est décidément une habitude sous la mandature d'Édouard Fritch, ce nouveau remaniement intervient plus de trois mois après le départ de Nicole Bouteau du ministère du Tourisme. Cette dernière avait démissionné, en refusant de cautionner la position du vice-président Tearii Alpha qui contestait, et qui conteste toujours, la propre politique de son gouvernement sur l'obligation "morale" d'une vaccination des élus. Tearii Alpha avait de son côté été sanctionné à l'époque pour son refus de se conformer à la vaccination, en étant rétrogradé du poste de vice-président à celui de simple ministre.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 21 Février 2022 à 10:24 | Lu 2533 fois