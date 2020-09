​Une cérémonie authentique pour un couple médiatique

Depuis sa jeunesse, Sven s’est engagé pour la protection de la nature. Il est un membre fondateur de Ocean Elders, dédié à la protection de l'océan, de la faune et de la nature elle-même, et fait partie du conseil consultatif de Pristine Seas, dont l'objectif est de localiser, recenser et protéger les dernières régions vierges au sein des océans. Kristin, quant à elle, a obtenu une licence en affaires françaises et étrangères, a fait une carrière de consultante en communication et aime la conservation et la philanthropie. Elle est une photographe sous-marine passionnée et un écrivain qui sensibilise aux défis importants auxquels l'océan mondial est confronté.

Tahiti Infos leur souhaite une longue et heureuse vie.