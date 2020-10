​Un nageur porté disparu baie du Taaone

Tahiti, le 28 octobre 2020 - Un jeune homme a disparu mercredi vers 13 heures alors qu’il nageait parmi des bodyboarders à proximité de la plage du Taaone.



D’importants secours ont été mis en œuvre mercredi en début d’après-midi dans des conditions météorologique difficiles, avec houle et pluie, pour retrouver un jeune homme âgé de 18 ans subitement disparu alors qu’il nageait parmi des bodyboarders à proximité de la plage du Taaone. L’hélicoptère interarmées Dauphin a rapidement été dépêché sur site pour épauler la vedette de la brigade nautique, deux jet-skis et des plongeurs des brigades de sapeurs-pompiers de Pirae et Arue.

Des agents de la police municipale de Pirae mènent également des recherches à terre. Le JRCC annonce que les recherches devraient se poursuivre jusqu’en soirée.