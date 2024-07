​Un mois d’enquête publique pour l'immeuble Eucalyptus de Grenn Vallée

Tahiti, le 29 août 2024 - Une enquête publique est ouverte à compter de ce jeudi 1er août, pour une durée d’un mois, au sujet de l'immeuble Eucalyptus qui pourrait voir le jour dans le lotissement Grenn Vallée, sur les hauteurs de Faa’a.



Il s’agit de l’aménagement d’un immeuble de sept étages disposant de 54 logements, de jardins intérieurs et extérieurs et d’espces verts.



Durant la phase d’enquête publique qui s’achève le 1er sepembre, le dossier du projet immobilier est consultable à la mairie de Faa’a au guichet du service Formalités civiles du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30. Il est aussi disponible à la Direction de la construction et de l’aménagement de Papeete.



Les personnes concernées ont un mois à compter de ce jeudi pour inscrire leurs observations sur le cahier de doléances.