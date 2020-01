​Un incendie ravage 40 ha de Pinus à Tubuai

Tahiti, le 15 janvier 2020 - Une partie du massif forestier de Tubuai a été endommagée par un incendie mardi, sur les hauteurs de la commune de Mahu. Une première estimation des dégâts fait état de 40 hectares de forêt de Pinus brûlée.



L’incendie a été circonscrit mercredi en milieu de matinée, indique Fernand Tahiata, le maire de Tubuai. Comme l’ont annoncé le jour-même nos confrères de Radio Tefana, un feu de forêt s’est déclaré mardi, pour une raison qui demeure encore inexpliquée, à une altitude de 200 mètres sur des hauteurs inhabitées des communes de Mahu et Tamatoa, dans cette île de l’archipel des Australes. Interrogé mercredi en milieu de matinée, l’édile confirme que le sinistre est sous contrôle après l’intervention de tous les agents de l’administration en poste sur l’île et le secours de l’hélicoptère inter-administration Dauphin dépêché sur place dès mardi après-midi et encore en activité mercredi matin pour effectuer des lâchers d’eau.



Selon Fernand Tahiata, "40 hectares ont brûlé" sur les 253 hectares du massif forestier de pins des caraïbes en exploitation de l’île. "Pour l’instant, on n’a pas beaucoup d’éléments ; mais je suis content que tous les personnels communaux, de l’Etat, de l’Equipement et les gendarmes soient intervenus pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers et préserver notre ressource de Pinus", explique-t-il. "Plusieurs familles travaillent dans l’entreprise qui exploite ce massif (Tubuai Bois, NDLR) et on ne voulait pas que le feu dure plus longtemps."