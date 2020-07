​Un homme «fracasse» sa mère pour la «recadrer»

Jugé pour ces faits lundi en comparution immédiate, le prévenu a rapidement usé de la patience des magistrats qui ont décidé de le faire redescendre dans la souricière afin de veiller à la « sérénité » des débats. A la barre, le multirécidiviste s’est en effet montré très tendu et provocateur en refusant de s’exprimer hormis pour dire qu’il s’était déjà expliqué en garde à vue et qu’il « plaidait coupable ».



Alors que la victime et mère du prévenu s’avançait à la barre pour témoigner, le président du tribunal lui a expliqué qu’il savait que cette situation était « difficile pour elle » en affirmant qu’elle avait « risqué sa vie ». Ce à quoi la vieille dame lui a répondu qu’elle voulait désormais que son fils, qu’elle ne « reconnaît plus » depuis sa sortie de prison, soit placé «loin » d’elle. Une demande visiblement approuvée par le procureur de la République qui a, lors de ses réquisitions, caractérisé le prévenu comme étant un « véritable psychopathe » qui ne supporte ni la « frustration », ni l’ « interdit ». Rappelant que le « rappel à loi » devait être « ordonné et utilisé comme un traitement », le représentant du ministère public a requis deux ans de prison ferme.



Également malmenée par son client, l’avocate de la défense, Me Chouinni, a évoqué sa «maladie » et la nécessité de trouver une peine « adaptée pour ce genre de personnes ». Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du parquet en condamnant le prévenu à deux ans de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt.