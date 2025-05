​Un enfant de 7 ans frappé à mort à Papeete

Tahiti le 21 mai 2025. Tragique soirée mardi soir à Taunoa à Papeete où un enfant de 7 ans est décédé sous le coups portés par une ou plusieurs personnes.





L’information, révélée par Polynésie première et confirmée par le parquet de Papeete ne fait pour l’heure état que du décès de l’enfant.

Une enquête a immédiatement été ouverte par la Direction territoriale de la Police nationale et selon nos informations, deux personnes ont déjà été placées en garde à vue.



Les circonstances de ce drame pourrait être développées un peu plus tard dans la journée par la procureur de la République, Solène Belaouar.