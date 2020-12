​Ua Pou (presque) coupée du monde

Côté tourisme, certains visiteurs en colère et extrêmement déçus ayant fait les frais de cette situation aérienne instable ont décrit une "sensation d’être pris en otage ", "une communication opaque et une gestion chaotique" par Air Tahiti. C’est le cas de Frédéric et Katalina qui avaient prévu huit jours de voyage, dont seulement quatre se sont déroulés comme prévu. Les quatre autres, ils les ont passés au téléphone à essayer d’arranger la suite et leur retour à Tahiti. Ce sont trois vols sur quatre en Twin Otter qu’il a fallu réorganiser et des vacances au goût un peu amer. "Ce n’est pas comme si les billets ne coûtaient pas grand-chose, c’est extrêmement cher de venir aux Marquises et cela, rien qu’en parlant des billets d’avion" explique Frédéric qui après une matinée passée au téléphone a du mal à profiter de sa dernière soirée sur l’île. En effet, le couple qui voyage avec sa petite fille et bénéficie d’une réduction famille de 30% a dépensé près de 400 000 Fcfp en billets d’avion pour visiter les îles de Hiva Oa, Nuku Hiva et Ua Pou. "C’était un voyage organisé il y a trois mois" continue-t-il, "on devait passer deux nuits et trois jours à Ua Huka et au lieu de ça, on y est arrivé à 16 heures la veille pour repartir le lendemain matin à 9 heures. Heureusement que les propriétaires de la pension étaient gentils et compréhensifs. Et d’ailleurs, les pensions de famille faisaient des navettes à l’aveugle à l’aéroport pour chercher leurs clients dont ils n’avaient aucune nouvelle. (…) Quand on était prévenu d’un changement ou d’une panne, c’était parfois 1h30 avant le départ, quand on était déjà sur la route de l’aéroport". Pour un retour à temps à Tahiti, ils ont été contraints de prendre un bateau à leurs frais afin de pouvoir embarquer un ATR depuis Nuku Hiva.



Habituellement, lorsqu’il arrive des problèmes d’avion de ce genre, la population, résiliente, opte pour un aller en bateau vers Nuku Hiva pour 1h40 à 2 heures de traversée, puis un taxi pour 1h15 de route vers l’aéroport "Terre déserte". Un total donc d’environ 3 heures de trajet du quai de Hakahau à l’aéroport de Nuku Hiva, là où le trajet Ua Pou - Nuku Hiva en avion prend 15 minutes.