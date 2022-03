​Tuterai Tane et Val Fautaua fermées jeudi

Tahiti, le 16 mars 2022 – La commune de Pirae a annoncé mercredi la fermeture des écoles Tuterai Tane et Val Fautaua ce jeudi 17 mars en raison de l'appel à la grève.



Dans le cadre du mouvement de grève prévu ce jeudi 17 mars et "par anticipation de la mobilisation prévue du personnel notamment pour deux écoles communales", la mairie de Pirae a annoncé mercredi la fermeture pour une journée des deux écoles Val Fautaua et Tuterai Tane. Décision est prise "afin de prioriser la sécurité des élèves dont la surveillance ne pourra se faire dans des conditions optimums durant toute la journée de jeudi". Le mouvement de grève étant circonscrit à la journée de jeudi, les écoles rouvriront vendredi matin.



le Mercredi 16 Mars 2022 à 13:54 | Lu 137 fois