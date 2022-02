​Trop bruyant, le parking de Aorai Tinihau fermé la nuit

Tahiti, le 24 février 2022 – Face aux "nuisances sonores", la mairie de Pirae a décidé de fermer le parking de Aorai Tinihau toutes les nuits de 1 à 6 heures du matin et d'y interdire toute consommation de boissons alcoolisées.



La mairie de Pirae a annoncé jeudi avoir pris un arrêté municipal pour réglementer l'accès au parking de Aorai Tinihau, qui accueille notamment quelques roulottes en début de soirée. En raison des "faits répétitifs de nuisances sonores et de consommation de boissons alcoolisées (…) constatés par les riverains et la police municipale", le parking sera désormais fermé toutes les nuits de 1 à 6 heures du matin et "toute consommation de boissons alcoolisées sur site et aux alentours" y est désormais "interdite".