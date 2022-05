​Thonier chinois échoué : La facture toujours en attente

Tahiti, le 24 mai 2022 - En juillet 2021, un thonier chinois s’était échoué sur le récif de l’atoll de Anuanurunga. Dix mois plus tard, le Pays tente toujours de faire payer la facture, évaluée à près d’un demi-milliard de Fcfp. Peine probablement perdue au tribunal administratif de Papeete.



Le thonier Ping Tai Rong 49 s’est échoué depuis le 23 juillet 2021 sur l’atoll de Anuanurunga. Cet échouement n’était qu’un parmi une longue série, d’autres navires ayant également percuté le corail sur Marutea Nord et Arutua quelques mois auparavant. A l’instar de ces autres échouements, celui sur l’atoll de Anuanurunga avait déclenché plusieurs procédures auprès des tribunaux polynésiens avec des fortunes diverses.



L’échouement échoue aux tribunaux



L’armateur, Ping Tai Rong Fishery Group, et l’équipage sont ainsi poursuivis au pénal mais l’audience en comparution immédiate en septembre 2021 avait tourné court. L’affaire était repartie à l’instruction pour démêler les responsabilités des uns et des autres. En octobre, le Pays avait demandé et obtenu du tribunal mixte de commerce la saisie conservatoire dans le port de Papeete d’un autre thonier du même propriétaire chinois, le Ping Tai Rong 316. Une décision que le Pays avait accueilli comme un “signal fort aux armateurs, notamment étrangers” leur faisant comprendre que “que la Polynésie n’entend pas être une poubelle à épaves”. Une semaine plus tard, l’armateur récupérait le navire saisi moyennant le paiement de la caution de 150 millions de Fcfp qui avait été fixée par le tribunal. Un paiement qui ne couvre que très partiellement les frais engagés conduisant le Pays à saisir une autre juridiction.



Près d’un demi-milliard de préjudice



C’est désormais le tribunal administratif de Papeete qui a examiné l’affaire sur le plan de la réparation du préjudice. Les frais de surveillance, de dépollution et de démantèlement de l’épave s’élèvent en effet à quelque 446 millions de Fcfp et le Pays souhaite faire supporter la facture par le principal responsable. De même, selon le Pays, le préjudice écologique, avec un récif passablement abimé, doit être réparé. En séance ce mardi, le rapporteur public a douché les ardeurs du gouvernement évoquant une “exception d’incompétence”. Pour le magistrat, si le Pays dispose de la faculté d’exercer une action en responsabilité civile contre l’auteur d’une dégradation au domaine public, “cette action relève de la compétence du juge judiciaire” et non du juge administratif. Une erreur d’aiguillage au niveau des tribunaux qui risque de faire échouer cette procédure. Décision attendue le 7 juin prochain.