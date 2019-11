​Tarahoi rend hommage à feu Ismaël Tuahu

PAPEETE, le 7 novembre 2019 - La 4e séance plénière de la session budgétaire a été ouverte, ce jeudi, sur une minute de silence observée en l’honneur d’Ismaël Tuahu, décédé le 29 octobre dans sa 77e année.



Cet infirmier de formation avait été maire de l'île de Tahaa jusqu'en 2008 et représentant à l'Assemblée de Polynésie française entre 1996 et 2004 et de 2008 à 2013. D'abord apparenté au Tahoera'a Huiraatira il avait rejoint le Tavini Huiraatira sur le tard.