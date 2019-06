​Supports numériques obligatoires pour les lycéens de Paul Gauguin

PAPEETE, 11 juin 2019 - Les 900 élèves de Seconde et de Première du lycée Paul Gauguin devront être équipés d’un ordinateur ou d’une tablette à partir de la rentrée 2019. Le passage au tout numérique de l’établissement scolaire fait grincer les dents chez certains enseignants et parents d’élèves, face à une hausse des frais liés à la scolarité.



La décision a été prise en fin de semaine dernière. Les parents sont informés depuis vendredi après la mise en circulation d’une note d’information précisant les nouveaux tarifs de la coopérative du lycée Paul Gauguin : à partir de la rentrée scolaire d’août prochain, fini les bons vieux manuels scolaires "papiers" pour les élèves de Seconde et de Première du lycée de Tipaerui. Le LPG fait un saut dans l’ère du numérique avec l’audace que donne le bon sentiment de "réduire la fracture numérique".



L’établissement scolaire exigera bientôt à 900 de ses lycéens (hors Terminales) de pouvoir disposer d’un équipement informatique leur permettant d’accéder au contenu numérique utilisé comme support pédagogique dorénavant.



Cette note d’information propose aux élèves qui ne seraient pas déjà équipés, de louer une tablette de type iPad reconditionnée à partir de 29 900 Fcfp pour une année, en plus d'un dépôt de 30 000 Fcfp de caution. Il est sinon proposé d’acquérir la tablette pour la somme de 39 900 Fcfp. La coopérative de l’établissement a passé commande de plusieurs centaines de tablettes, sur la base d’un taux d’équipement estimé autour de 50 % chez les lycéens. Et, puisqu’il s’agit de "réduire la fracture numérique", on assure surtout à la tête de l’établissement que "personne ne sera mis de côté, ni oublié".



Pour "les plus en difficultés", une prise en charge financière de l’équipement est promise sous couvert du fonds social de l’établissement. Pour les autres ce sera "au cas par cas". Et de toute façon, "un système de prêt à la journée" sera mis en place par la coopérative, "comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec les livres scolaires", explique la présidente de la Coopérative du LPG.



Face à la grogne de certains parents d’élèves, Gaëlle Arbus de la Palme souligne qu’en définitive, en dehors de l’acquisition de l’équipement, c’est seulement la cotisation annuelle à la coopérative qui augmente de 5000 Fcfp à partir de la rentrée prochaine. Cela doit couvrir le surcoût lié à l’emploi de manuels numériques.