​Raplaplas après un mā’a au Matavaa

Tahiti, le 23 décembre 2023 - Le Bulletin de surveillance sanitaire diffusé en fin de semaine dernière relève des cas d’intoxication alimentaire survenus lors d’un repas commun au dernier Matavaa, le festival des arts des îles Marquises.



C’est une information qui sort un peu du lot, dans le dernier Bulletin de veille sanitaire ; et qui vient ternir quelque peu aussi ce qui, jusqu’alors, avait pu donner un air bucolique, voire enchanteur, au dernier Matavaa, le festival bisannuel des arts des îles Marquises qui s’est tenu du 16 au 20 décembre à Nuku Hiva.



Le réseau sentinelle s’appuie sur les observations de médecins et infirmiers référents et sur les données des structures de santé publique. Selon les éléments ainsi remontés jusqu’à la Direction de la santé, au cours du festival des Marquises, dix cas de Gastroenterites aiguës (GEA), dont un ayant nécessité une hospitalisation courte, sont constatés durant le Matavaa, faisant suspecter une Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) suite à un repas commun, estime le dernier bulletin de veille sanitaire. Il précise : “Aucune coproculture n’a été effectuée chez les patients. L’analyse des plats témoins de la cuisine collective a mis en évidence des germes susceptibles d’être en cause (Bacillus cereus et Clostridium perfringens) mais en quantité inférieure au seuils pathogènes. Cependant, une rupture de la chaîne du froid ou de la liaison chaude entre le service et la consommation des plats par les malades pourrait être la cause de ces intoxications.” Mis à part cela, le festival n’a donné lieu à aucun autre événement sanitaire inhabituel.



Le réseau sentinelle montre au demeurant sur l'ensemble du territoire une stabilisation du nombre de consultations pour syndrome GEA, en semaine 50. Du 11 au 17 décembre, on note ainsi autour de 120 consultations avec un taux de 4% des visites pour un syndrome GEA. Dans ces cas, le Rotavirus, les Salmonella et Campylobacter sont les principaux germes identifiés.



Les autorités de santé profitent de cet incident bénin au Matavaa 2023 pour rappeler la nécessité de conserver les plats préparés soit au froid (>4°C), soit au chaud (>65°C) et de les consommer rapidement par la suite. Des mesures de précautions que le bulletin rappelle à dessein en cette période de fêtes de fin d’année.