​Raiatea : une première réussie pour Te Arii Vahine Purotu

Raiatea, le 6 juin 2021 - Les élèves de l'école de danse Te Arii Vahine Purotu ont assuré le spectacle pour leur premier Gala de 'ori Tahiti qui s’est tenu samedi soir au collège Anne Marie Javouhey (AMJ) de Uturoa.



Te Arii Vahine Purotu présentait son premier gala samedi soir à Uturoa, au collège Anne-Marie Javouhey. Une soirée qui s’est déroulée à guichet fermé pour l'école de danse de Mélélina Burckhard-Hugon. Dès 19h30, les 40 danseuses ont enchanté le public avec leurs danses. Le spectacle a rassemblé les quatre groupes de niveau de l'école : les Tamahine (enfants de 4 à 10 ans), les Taure’a (adolescentes de 10 à 16ans), les Hura Vahine (adultes débutantes) et les Hura Arii vahine (adultes confirmées).



Ensemble, elles ont mis le feu à la scène de l’école AMJ de Uturoa. Pendant 1h30, elles ont alterné entre ote’a et aparima pour présenter le fruit d’une année d’enseignements. La soirée est l’une des premières organisées sur l’île depuis les restrictions liées au Covid-19. Elle marque la réouverture des évènements culturels et la population s’est déplacée en nombre, puisque 300 personnes ont eu la chance d’y assister. Beaucoup de demandes de places supplémentaires n’ont pu être comblées du fait des restrictions sanitaires.



Un moment de partage autour de la danse



La famille de Vai et de sa fille Vaiani a quant à elle assisté au spectacle. La maman déclarait en début de soirée que c’était un plaisir de danser avec sa fille, et que la danse permettait “un beau moment de partage”. Elle permet également la transmission de sa culture, d’autant plus que sa fille est née en métropole. Vai, qui dansait plutôt à l’école du dimanche qu’en école de danse, explique qu’elle a eu un déclic lors du premier cours de danse de sa fille. Elle a apprécié le partage des savoirs concernant la danse polynésienne et l’implication de Mélélina dans son école. Elle s’est alors inscrite et ne regrette pas car cela lui a permis de faire le spectacle. Vaiani, sa fille de 5 ans, était contente de danser devant son papa, sa petite sœur, sa mamie et le reste de la famille.



La directrice de l’école, Mélélina, bien qu'un peu stressée pour ce premier gala, avait “hâte de voir le résultat final” et avait confiance en ses danseuses : “Je sais que ça va être magnifique”. Elle explique avoir eu ce projet d’école de danse depuis plusieurs années déjà, et l’a concrétisé à l’issue de ses études à Tahiti en août 2020. Elle remercie sa maman Marilyn Greig, pour son expérience et son aide pour les costumes, et Heirava Paraue pour son aide pour les chorégraphies. La jeune école de danse, située au premier étage de Havai’i Gym (en face du grand marteau), réouvrira à la rentrée de mois août l’an prochain. Les inscriptions se feront sur place ou via la page Facebook. Ce premier gala a placé la barre très haut pour la suite.