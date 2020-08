​Paul Gauguin : Les résultats des tests toujours attendus, le débarquement reporté

Tahiti, le 3 août 2020 – La compagnie qui affrète le navire Paul Gauguin, actuellement à quai à Papeete après la découverte d'un cas de coronavirus à bord, a annoncé lundi à ses passagers que leur débarquement serait reporté à mardi en raison de retards dans l'obtention des résultats des tests Covid-19 pratiqués sur l'ensemble des personnes à bord.



Les 340 passagers et membres d'équipage du Paul Gauguin devront prendre leur mal en patience. Lundi matin, la compagnie a annoncé aux passagers -confinés depuis la veille dans leurs cabines- que les résultats de leurs tests Covid-19 avaient été "retardés" et que leur débarquement était reporté d'une journée à mardi. Le navire avait été dérouté vers le port de Papeete dans la nuit de samedi à dimanche après la découverte d'un cas de coronavirus à bord, alors qu'il croisait entre Bora Bora et Rangiroa. Arrivé dimanche matin à 9 heures à Papeete, le paquebot affrété par la compagnie Ponant est depuis contraint de rester à quai et ses passagers et membres d'équipage ne peuvent quitter le navire avant que tous aient pu être testés négatifs au Covid-19.



"Le centre de santé de Papeete essaie de nous fournir les résultats des tests au plus vite. Nous espérons ce soir avant le dîner", a annoncé lundi matin la compagnie dans un message d'information à destination des passagers. "Le débarquement sera donc organisé demain et non aujourd'hui". Le message demande également aux passagers de rester en cabine et surtout d'y garder les enfants en bas âge pour éviter tout déplacement dans le navire. La touriste américaine atteinte du Covid-19, ainsi que sa mère qui partageait sa cabine, ont toutes deux été extraites du navire et placées à l'isolement à Tahiti.



On sait par ailleurs aujourd'hui que cette touriste était arrivée dimanche 26 juillet dernier à Tahiti, après avoir présenté un test Covid-19 négatif avant son départ. Elle était logée à l'hôtel InterContinental Tahiti pendant les premiers jours de son séjour, avant de prendre le Paul Gauguin jeudi et de remettre son auto-test obligatoire lors de son escale à Bora Bora. Le bureau de veille sanitaire doit maintenant retracer l'itinéraire de cette touriste pour identifier d'éventuels cas contacts. Le président du Pays Edouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain tiendront une conférence de presse lundi en fin de journée à 17 heures pour un point de situation.



La croisière annulée



Par ailleurs lundi, un courrier du commandant du navire a été diffusé aux passagers du Paul Gauguin pour leur proposer trois options après cette croisière avortée. Les clients peuvent au choix participer sans frais à une prochaine croisière aux Marquises du 29 août au 12 septembre, de bénéficier pendant deux ans d'un crédit pour une future croisière "calculé à 120% du tarif de croisière payé pour ce voyage" ou bénéficier d'un remboursement intégral de leur voyage.