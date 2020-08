​Nouveau cas Covid en Polynésie chez un personnel navigant

Tahiti, le 4 août 2020 – Un second cas Covid-19 importé a été confirmé lundi soir. Il s'agit d'un personnel navigant d'Air Tahiti Nui, testé dans le cadre des dépistages effectués tous les 14 jours chez ces personnels.



Après la touriste américaine sur le Paul Gauguin, un second cas importé de Covid-19 en Polynésie française a été identifié lundi soir par l'Institut Louis Malardé. Selon nos informations, il s'agit d'un personnel navigant de la compagnie Air Tahiti Nui. Ces personnels sont testés tous les 14 jours dans le cadre d'un protocole de suivi spécifique à leur profession. Et c'est à l'occasion de l'un de ces tests bimensuels que le cas a été découvert. Le personnel navigant a été placé à l'isolement avec sa conjointe. Et le bureau de veille sanitaire s'attache désormais à retracer et dépister l'ensemble des cas contacts de ce nouveau cas positif sur le fenua.



Plus d'informations à venir.