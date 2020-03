​Les sans-abris confinés eux-aussi

Tahiti, le 22 mars 2020 – Ce week-end, deux salles de Papeete d’une cinquantaine de places, en plus du centre d’accueil de Tipaerui, avaient été mises en disposition des sans-abris pour permettre leur confinement. La commune de Papeete, les affaires sociales et la direction de la santé assurent une veille sanitaire et médicale.



Casse-tête récurrent pour le politique ces dernières années, la question de la gestion des sans-abris s’est nécessairement invitée à la gestion du confinement de la population ce week-end. Et malgré les alertes du Père Christophe, la situation n’a été en partie résolue que tardivement vendredi soir. La salle de sport Ateivi à Papeete a d’abord été mise à disposition par l’enseignement protestant pour permettre l’accueil d’une cinquantaine de sans-abris. Les mutoi de la commune de Papeete ont organisé l’accueil, l’orientation vers la salle et le recensement des personnes à la rue, pendant que les affaires sociales ont mis à disposition cinquante lits, draps, taies d’oreillers et produits d’hygiène et dispensé des repas qui seront servis pendant toute la durée du confinement. Le fast food McDonald’s a même accepté « d’offrir » le petit-déjeuner aux sans-abris installés dans la salle pendant le confinement. Et enfin, la direction de la santé a également organisé une surveillance médicale deux fois par jour sur place.



Dimanche, le Père Christophe confirmait également l’installation d’un second espace d’accueil pour une cinquantaine de sans-abris supplémentaires dans la salle Maco Nena jouxtant le stade Bambridge. Le centre d’accueil de Tipaerui permettant également d’accueillir une trentaine de personnes, en tout près de 130 personnes à la rue peuvent donc être confinées. Encore loin des 400 sans-abris recensés à Tahiti par le collectif d’associations Te Ta’i Vevo en 2015, mais la mairie de Papeete assurait dans un communiqué samedi « qu’en fonction de l’évolution de la situation, les moyens nécessaires seront mis en œuvre par le Pays pour que d’autres infrastructures puissent recueillir cette population dans de bonnes conditions et dans le respect des distances sanitaires préconisées d’un mètre entre chaque personne ».