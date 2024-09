​Les quatre policiers seront présentés pour être mis en examen

Tahiti le 30 septembre 2024. L'enquête suit son cours après les violences commises par un policier, accompagné de trois collègues vendredi soir contre une personne en fauteuil roulant. Dans un communiqué, la procureure de la République indique qu’à l’issue de leur garde à vue, les quatre hommes seront présentés au juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen pour des faits de violences volontaires aggravés commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique, en réunion et sur personne vulnérable, ainsi que pour des faits de faux.





La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux dès samedi matin. Un homme en fauteuil roulant a été frappé au sol dans la nuit de vendredi à samedi soir dans le quartier Estall à Taunoa.





Sur la vidéo d’une quarantaine de secondes, on peut voir une personne en fauteuil roulant entourée de quatre agents de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN), deux gardiens de la paix de 45 et 31 ans et deux policiers adjoints de 27 et 23 ans. L’un des policier adjoint de 27 ans décide alors de pousser le quadragénaire de sa chaise. Au sol, Coco semble continuer à invectiver les agents, sans les menacer physiquement, jusqu’à ce que ce même agent lui décoche un violent coup de poing à la figure.





“Les gens ont alors crié pour que ça s’arrête”, nous confiait un témoin de la scène ce samedi matin.





La Direction territoriale de la police nationale prenait alors l’affaire très au sérieux. Contactée, la procureure de Papeete, Solène Belaouar, confirmait, dès samedi matin, qu'une enquête avait immédiatement été ouverte pour violences par trois circonstances aggravantes : Personnes dépositaires d'une autorité publique ; violence en réunion ; et violence sur personne vulnérable. Délits passibles de sept années d’emprisonnement.





Dans un communiqué envoyé aux médias ce lundi matin, la procureure précise que par suite de son admission à l’hôpital, l’homme de 47 ans présentait « des lésions traumatiques superficielles au niveau du visage, du bras droit, du coude gauche et des deux genoux. »





La procureure de la République indiquait de plus samedi soir que les quatre agents avaient été placés en garde à vue pour être interrogés sur cette soirée.

​Des mensonges et quatre autres vidéos Dans la main courante remplie par les policiers après cette altercation et que nos collègues de TNTV se sont procuré, les quatre agents ont minimisé les faits et même menti. Ils expliquent qu’ils ont trouvé l’homme dans sa chaise roulante, déjà « blessé au front », avec « une coupure sur son pied droit. » Des faits confirmés par le communiqué envoyé par le parquet ce lundi.





Dans quatre autres vidéos envoyées à Tahiti Infos ce dimanche, on peut en apprendre plus sur le déroulé de la soirée.





Dans un premier temps, les policiers arrivent à sa hauteur alors que l’homme semble être endormi dans son fauteuil sur le bas-côté de la route. Les policiers semblent le réveiller en lui braquant de la lumière en sa direction.





Dans une seconde vidéo, on peut le voir toujours retenu par les policiers, écraser à plusieurs reprises le pied de l’un d’entre-eux.





Les deux autres vidéos, très courtes, montrent un des agents essayant de remettre la personne dans son fauteuil roulant sur le trottoir, alors que ce dernier essaye toujours de s’en aller,





La dernière vidéo envoyée montra l’arrivée des sapeurs-pompiers pour le prendre en charge, après le coup reçu.





Sans délai, le haut-commissaire a décidé la suspension administrative immédiate des quatre agents impliqués dans l’attente des

résultats de l’enquête interne ouverte par la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN).





La victime quant à elle, traitée pour un abcès à la jambe sans lien avec les violences de vendredi, « n’a pas encore porté plainte, ni n’a été entendu à cette heure », précise la procureure de la République.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 30 Septembre 2024 à 12:40 | Lu 1552 fois