​Le préavis de grève générale déposé

Tahiti, le 16 novembre 2021 – Finalement signé par quatre confédérations syndicales et deux syndicats autonomes, le préavis de "grève générale illimitée" annoncé la semaine dernière a été déposé mardi pour une prise d'effet au 24 novembre. Huit revendications principales sont listées, parmi lesquelles la revalorisation du pouvoir d'achat de 4%, le retrait de la loi sur l'obligation vaccinale et le refus de la réforme de la PSG.



Selon le préavis déposé mardi auprès des services du Pays, de l'Etat et des communes pour l'ensemble des "agents publics de la Polynésie" huit points de revendications principales ont été listés par les représentants des salariés. De sources syndicales, les préavis déposés dans les entreprises privées reprennent globalement ces revendications, avec des adaptations en fonction des sociétés visées. La date d'effet de la grève générale est annoncée au 24 novembre à minuit. Une date choisie pour sa proximité avec l'examen du budget 2022 de la Polynésie française par l'assemblée, confirment plusieurs sources syndicales.



Premier point du préavis de grève générale, la fameuse demande d'une "revalorisation du pouvoir d'achat à 4%" englobant visiblement les demandes de hausse du Smig et de revalorisation des grilles de salaires. Dans le public, les syndicats demandent également le "rattrapage des congés liés aux confinements dus à la Covid". Des congés que les fonctionnaires du Pays ont été contraints de poser, puis de prendre par avance et de rattraper. Toujours dans le public, le préavis demande la mise en place de concours de titularisation "tous les six mois" pour lutter contre la "précarité".



C'était annoncé, le préavis demande également le "retrait" de la loi du Pays sur l'obligation vaccinale pour les seuls soignants, personnes à risque et personnes en contact avec du public applicable au 23 décembre prochain. Il demande aussi la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'emploi locale, votée par l'assemblée mais dont l'application concrète apparaît aussi complexe que tardive. Toujours sur le plan des réformes, le préavis semble s'opposer à celle menée actuellement par le ministre Yvonnick Raffin sur



Enfin, le préavis souhaite de fixer obligatoirement les réunions du Comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) à "une par trimestre". Et il demande également la mise en place "immédiate" d'un "fonds d'aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi" –la fameuse caisse chômage– en associant cette demande à une loi du 17 juillet 1986 . Une loi prise au niveau national pour régir les "principes généraux du droit du travail et l'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française".





